हिमाचल: छात्रा ने शादी से किया इनकार, युवक ने दिनदहाड़े चाकू से कर दिया हमला

पीटीआई से बातचीत में पुलिस उपाधीक्षक मयंक शर्मा ने बताया कि 'मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. धर्मशाला से आई एक फॉरेंसिक टीम ने चंबा में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास घटनास्थल से सैंपल लिए हैं. आरोपी अमृतसर का रहने वाला है. उससे पूछताछ की जा रही है और हमले के पीछे के मकसद की जांच की जा रही है.'

हमले के बाद लोगों ने हमला करने वाले युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, घायल हालत में युवती को इलाज के लिए चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा शहर में शनिवार दोपहर एक युवक ने दिनदहाड़े एक कॉलेज छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद युवती की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है. युवती पर दिनदहाड़े हुए हमले के बाद शहर में सनसनी फैल गई.

इस हमले में युवती को गंभीर चोट आई हैं. डॉक्टरों ने उसकी गर्दन में 8 मिलीमीटर लंबा और 2.5 मिलीमीटर गहरा घाव पाया, जिससे काफी खून बह रहा था. मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की एक टीम ने तुरंत सर्जरी की है, जिससे युवती की जान बच गई है.

युवती की हालत खतरे से बाहर

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जालम सिंह भारद्वाज ने बताया कि 'युवती की हालत फिलहाल खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है. डॉक्टरों की टीम युवती की हालत पर नजर बनाए हुए हैं.'

वहीं, जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक सैलून में काम करता है युवक युवती पर शादी का दवाब बना रहा था. युवक से परेशान युवती ने महिला पुलिस थाना बारगाह में शिकायत करने की सोची, लेकिन जैसे ही युवती बारगाह में पहुंची तो युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि पुलिस को ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों पर लगाम कसनी चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए. इस तरह की घटनाओं से भय का माहौल बनता है. हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहां इस तरह की घटनाएं होने से पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है और प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचता है.

