दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में ज्वेलरी शोरूम के दुकानदार से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

खरीदारी के दौरान हुए विवाद के दौरान ज्वेलरी शोरूम में आरोपी ने हमला कर दिया. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 26, 2026 at 10:55 PM IST

नई दिल्ली: बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में हमले की वारदात सामने आई हैं. ज्वेलरी शोरूम में युवती के साथ आए युवक ने पिस्टल की बट से दुकानदार पर हमला किया जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है.

दुकानदार पर हमला, बढ़ा विवाद
पुलिस के मुताबिक, 25 जनवरी की शाम करीब छह बजे शाहबाद डेरी स्थित राकेश ज्वेलर्स की दुकान पर एक युवती खरीदारी के लिए पहुंची थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर युवती और दुकानदार के स्टाफ के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर युवती का साथी मौके पर पहुंचा और गुस्से में पहले स्टाफ को थप्पड़ मार दिया. मामला यहीं नहीं थमा, आरोपी ने पिस्टल निकालकर उसकी बट से दुकानदार पर हमला भी कर दिया.

सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि आरोपी पहले दुकान के स्टाफ के साथ मारपीट करता है. जब इसका विरोध किया जाता है तो वह पिस्टल निकाल लेता है, जिसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो जाती है. घटना के दौरान दुकान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही शाहबाद डेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपी की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

संपादक की पसंद

