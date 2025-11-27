ETV Bharat / state

बाड़मेर जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, परिजनों के धरने के बीच भड़का युवक

बाड़मेर: जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सहायक आचार्य डॉ. दिनेश गढ़वीर के साथ एक युवक ने मारपीट कर दी. हमले में डॉक्टर को चोटें आई हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा और डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरीश चौहान के अनुसार, युवक का भाई कुछ दिन पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव मोर्चरी में रखा हुआ है. मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे थे. इसी दौरान युवक अचानक आवेश में आया और ओपीडी कक्ष में घुसकर डॉ. गढ़वीर पर हमला बोल दिया. कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरीश चौहान (ETV Bharat Barmer)