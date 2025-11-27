बाड़मेर जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, परिजनों के धरने के बीच भड़का युवक
बाड़मेर जिला अस्पताल में सड़क हादसे में भाई की मौत से गुस्साए युवक ने ओपीडी में डॉ. दिनेश गढ़वीर पर हमला कर दिया.
Published : November 27, 2025 at 6:27 PM IST
बाड़मेर: जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ओपीडी में ड्यूटी पर तैनात गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सहायक आचार्य डॉ. दिनेश गढ़वीर के साथ एक युवक ने मारपीट कर दी. हमले में डॉक्टर को चोटें आई हैं. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा और डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरीश चौहान के अनुसार, युवक का भाई कुछ दिन पहले सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शव मोर्चरी में रखा हुआ है. मृतक के परिजन अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे थे. इसी दौरान युवक अचानक आवेश में आया और ओपीडी कक्ष में घुसकर डॉ. गढ़वीर पर हमला बोल दिया.
धरने पर बैठे युवक ने की मारपीट: कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. आरोपी युवक की शिनाख्त कर ली गई है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक के परिजनों का अस्पताल में धरना चल रहा था और गुस्से में युवक ने यह कदम उठाया. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.
सूचना मिलते ही अस्पताल के अन्य चिकित्सक मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की कमी पर तीखी नाराजगी जताई. डॉक्टरों ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. डॉ. हरीश चौहान ने बताया कि डॉ. गढ़वीर मरीज देख रहे थे, तभी युवक ने उन पर हमला कर दिया. डॉक्टर को चोटें आई हैं. हमने जिला प्रशासन को कई बार सुरक्षा के लिए लिखित में अवगत कराया, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.