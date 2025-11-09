ETV Bharat / state

रील बनाने के चक्कर में सतलुज में गिरी युवती, जान बचाने के लिए नदी में कूद गए तीन प्रवासी

शिमला: आजकल युवाओं में रील बनाने का जबरदस्त क्रेज है. सनसनी खेज रील बनाने के चक्कर में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. हाल ही में रील बनाते समय मंडी में एक बाइकर की मौत हो गई थी. वहीं, अब रामपुर में रील बनाने के चक्कर में सतुलज नदी में गिर गई.

ये हादसा रामपुर के वजीर बावड़ी पुल पर शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे पेश आया. निरमंड क्षेत्र की एक युवती अपनी सहेली के साथ सोशल मीडिया के लिए रील बना रही थी, उसकी सहेली इसे कैमरे से शूट कर रही थी. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वो सतलुज नदी में गिर गई. युवती के नदी में गिरते ही उसकी सहेली ने शोर मचाया. शोर सुनकर लोग मौके की ओर भागे. युवती नदी में काफी समय तक पानी में डूबी रही और बेसुध हो चुकी थी और लगभग सांस लेना बंद कर चुकी थी. उसकी सांसें थमने ही वाली थी कि पास में मौजूद तीन प्रवासी युवक तत्काल नदी में कूद गए और कड़ी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. आस पास मौके पर खड़े लोग युवती को बचाने के लिए रस्सी फेंकने या नदी में कूदने की बात कहते हुए सुने जा रहे हैं.

युवती को किया परिजनों के हवाले

स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह स्वस्थ पाया. घटना की सूचना मिलते ही ब्रौ थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची. जांच अधिकारी नेत्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 'युवती ने बयान में कहा कि वो रील बनाते समय गलती से नदी में गिर गई थी, किसी तरह की शिकायत नहीं मिली, इसलिए पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और युवती को परिजनों के साथ घर भेज दिया गया.'