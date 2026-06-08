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गोरखपुर: पिता की डांट से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, डेढ़ घंटे तक हड़कंप, देखें वीडियो

करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा जा सका.

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गोरखपुर: पिता की डांट से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 5:54 PM IST

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गोरखपुर: सहजनवा थाना क्षेत्र के रिठुआखोर गांव में उस समय अफरातफरी मच गई, जब पिता की डांट से नाराज एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही परिजन भी आनन-फानन में वहां पहुंचे और उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुट गए. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा जा सका.

गोरखपुर: पिता की डांट से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ा (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, सहजनवा थाना क्षेत्र के रिठुआखोर निवासी एक शख्स अपने बेटे को किसी बात के लिए डांट दिया था. इस बात से नाराज बेटा घर छोड़कर गांव के पास स्थित पानी की टंकी पर जान देने के लिए चढ़ गया. स्थानीय लोगों ने जब युवक को देखा तो उसके परिजनों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को नीचे उतरने की गुहार लगाने लगे, लेकिन युवक नीचे आने से इनकार करता रहा. उसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाया, तब जाकर करीब डेढ़ घंटे बाद युवक नीचे उतरा.

सहजनवा थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया की सुबह रिठुआखोर गांव से सूचना मिली थी, कि पिता की डांट से नाराज एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस को भेजा गया. पहले तो वह नीचे उतरने से मना करता रहा. करीब डेढ़ घंटे की मनुहार के बाद उसे सकुशल उतार लिया गया है.

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