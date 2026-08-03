ETV Bharat / state

अलीगढ़ में फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर होटल में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, युवती की शिकायत पर जांच शुरू

अलीगढ़: जिले में फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी मुकेश अग्रवाल ने मिलने के बहाने होटल बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. किसी तरह युवती वहां से निकलकर थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दर्ज कराया.

जानकारी के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से कासगंज जिले की रहने वाली है और वर्तमान में अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में रह रही है. युवती ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 31 जुलाई को क्वार्सी निवासी एक युवक का उसके पास फोन आया. आरोपी ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा बताते हुए उसे फिल्मों में काम दिलाने का भरोसा दिया. बातचीत के दौरान उसने मसूदाबाद बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया.

पीड़िता का आरोप है कि तय समय पर जब वह होटल पहुंची तो आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया. उसका कहना है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. युवती ने विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की.