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सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से चोरी: प्रसूता के बेहोशी की हालत में निकाले झुमके

प्रसूता के परिजनों का आरोप है कि सोने के झुमके ऑपरेशन थिएटर से ही चोरी हुए हैं. क्योंकि ऑपरेशन से पहले कान में झुमके थे.

Theft in operation theatre
राजकीय भरतिया अस्पताल चूरू (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 1:28 PM IST

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चूरू: राजकीय भरतिया अस्पताल परिसर स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में एक प्रसूता के ऑपरेशन थिएटर से सोने के झुमके चोरी हो गए. चोरी का खुलासा तब हुआ, जब सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया. परिजनों ने ऑपरेशन थिएटर से झुमके चोरी होने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया.

अस्पताल अधीक्षक डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है. पीड़ित पक्ष से लिखित में शिकायत लेकर जांच करवाई जाएगी. खींवा की ढाणी निवासी विमलेश ने कहा कि वह अपनी भाभी 24 वर्षीय सुधा को प्रसव पीड़ा होने पर राजकीय भरतिया अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने उन्हें सुधा की सिजेरियन डिलीवरी करवाने को कहा. सिजेरियन डिलीवरी के लिए जिस वक्त ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर गए, तब तक सुधा के कानों में झुमके थे. डिलीवरी के बाद वापस बाहर लेकर आए और जब उन्होंने देखा तो सुधा के सोने के झुमके गायब मिले.

घटना की जानकारी देती प्रसूता की भाभी (ETV Bharat Churu)

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परिजनों का आरोप है कि सुधा के कानों के सोने के झुमके ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही किसी ने चोरी की नीयत से निकाले हैं. प्रसूता के परिजनों का आरोप है कि प्रसूता ऑपरेशन के चलते बेहोशी की हालत में थी. इसी का फायदा उठाकर थिएटर में ही किसी ने कानों में पहने हुए झुमके निकाल लिए.

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