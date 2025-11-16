बेटे की नशे की लत पूरी करने काे मां खरीद लाई 10 हजार का ''चिट्टा'', पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस ने एक महिला को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि महिला बेटे के लिए चिट्टा ला रही थी.
November 16, 2025
November 16, 2025
धर्मशाला: देहरा-ज्वालामुखी सड़क पर उस वक्त हर किसी की आंखें फटी रह गईं जब पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया, जिसकी कहानी नशे के काले धंधे की भयावह सच्चाई को उजागर करती है. पुलिस के मुताबिक महिला के पास से 7 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब महिला ने खुलासा किया कि ये नशा वो अपने ही बेटे के लिए लाई थी, एक ऐसा बेटा, जो चिट्टे की लत के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है.
तलाई कुरु के पास नाकेबंदी में पकड़ी गई महिला
दरअसल देहरा पुलिस टीम तलाई कुरु में रूटीन नाकेबंदी पर थी. इसी दौरान पुलिस की नजर एक महिला पर पड़ी, जिसके हावभाव संदेह पैदा कर रहे थे, जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से चिट्टा बरामद हुआ. पूछताछ में पता चला कि महिला पंजाब के जालंधर की रहने वाली है, लेकिन कई वर्षों से अपने परिवार के साथ ज्वालामुखी में निवास कर रही है.
बेटे की लत ने मां को बना दिया अपराधी
पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो महिला टूट गई. उसने बताया कि उसका बेटा लंबे समय से चिट्टे का आदी है और उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है. बेटे की मांग और दबाव को पूरा करते-करते महिला खुद नशे की खेप लाने तक पहुंच गई. उसने बताया कि वह खुद जालंधर जाकर 10 हजार रुपए का चिट्टा खरीदकर लाई थी, ताकि उसका बेटा नशा कर सके.
एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि 'पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही, अब यह भी जांच की जा रही है कि क्या महिला सिर्फ अपने बेटे के लिए नशा लाती थी या फिर किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ी हुई है.'
नशे का बढ़ता खतरा
यह मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि नशा किस तरह समाज की नींव को खोखला कर रहा है. मां-बेटे का यह दर्दनाक उदाहरण दिखाता है कि नशे के खिलाफ जंग सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है.
