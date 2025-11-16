ETV Bharat / state

बेटे की नशे की लत पूरी करने काे मां खरीद लाई 10 हजार का ''चिट्टा'', पुलिस ने किया गिरफ्तार

चिट्टे के साथ महिला गिरफ्तार ( कॉन्सेप्ट इमेज )

धर्मशाला: देहरा-ज्वालामुखी सड़क पर उस वक्त हर किसी की आंखें फटी रह गईं जब पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया, जिसकी कहानी नशे के काले धंधे की भयावह सच्चाई को उजागर करती है. पुलिस के मुताबिक महिला के पास से 7 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब महिला ने खुलासा किया कि ये नशा वो अपने ही बेटे के लिए लाई थी, एक ऐसा बेटा, जो चिट्टे की लत के दलदल में पूरी तरह धंस चुका है. तलाई कुरु के पास नाकेबंदी में पकड़ी गई महिला दरअसल देहरा पुलिस टीम तलाई कुरु में रूटीन नाकेबंदी पर थी. इसी दौरान पुलिस की नजर एक महिला पर पड़ी, जिसके हावभाव संदेह पैदा कर रहे थे, जब पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से चिट्टा बरामद हुआ. पूछताछ में पता चला कि महिला पंजाब के जालंधर की रहने वाली है, लेकिन कई वर्षों से अपने परिवार के साथ ज्वालामुखी में निवास कर रही है. बेटे की लत ने मां को बना दिया अपराधी