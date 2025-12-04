ETV Bharat / state

चलती ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, नाबालिग प्रेमी के साथ घर से भाग कर जा रही थी मुंबई

मामले की जांच GRP कर रही है ( ETV Bharat Kota )

कोटा: दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर बूंदी जिले के गुडला रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. बिहार से भागकर आए एक प्रेमी युगल के ट्रेन से गिरने से 30 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों बिहार के सहरसा जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के एएसआई हरिओम ने बताया कि सुबह करीब 7:15 बजे उन्हें सूचना मिली कि गुडला रेलवे स्टेशन यार्ड में ट्रैक पर एक महिला और एक लड़का गिरे हुए हैं. मौके पर पहुंची टीम ने दोनों को तुरंत एम्बुलेंस से कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है. इसे भी पढ़ें- कोच में चढ़ते समय ट्रेन से गिरा यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान