ETV Bharat / state

चलती ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, नाबालिग प्रेमी के साथ घर से भाग कर जा रही थी मुंबई

दोनों बिहार के सहरसा जिले के निवासी हैं. महिला विवाहित थी और उसके तीन बच्चे भी हैं. नाबालिग प्रेमी का इलाज अस्पताल में जारी है.

Woman dies after falling from train
मामले की जांच GRP कर रही है (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 3:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर बूंदी जिले के गुडला रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. बिहार से भागकर आए एक प्रेमी युगल के ट्रेन से गिरने से 30 वर्षीय विवाहिता की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों बिहार के सहरसा जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं.

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) के एएसआई हरिओम ने बताया कि सुबह करीब 7:15 बजे उन्हें सूचना मिली कि गुडला रेलवे स्टेशन यार्ड में ट्रैक पर एक महिला और एक लड़का गिरे हुए हैं. मौके पर पहुंची टीम ने दोनों को तुरंत एम्बुलेंस से कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

इसे भी पढ़ें- कोच में चढ़ते समय ट्रेन से गिरा यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान

गेट पर बैठेने के दौरान हुआ हादसा: हरिओम ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मृतका तीन बच्चों की मां थी और नाबालिग लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के चलते घर से फरार हो गई थी. दोनों पहले बिहार से दिल्ली पहुंचे और फिर बुधवार देर रात हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए. घायल लड़के ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे जब ट्रेन गुडला स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तो दोनों चलती ट्रेन का गेट खोलकर दरवाजे पर बैठने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान तेज हवा लगने से दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे ट्रैक पर जा गिरे.

परिजनों को दी गई सूचना: एएसआई ने बताया कि महिला का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. महिला की मौत होने के कारण अब मामला जीआरपी थाना कोटा को ट्रांसफर कर दिया गया है. जीआरपी के एएसआई अशोक कुमार मीणा ने बताया कि परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा यात्री, बचाने के लिए रिवर्स चली ट्रेन, फिर भी नहीं बची जान

TAGGED:

कोटा में ट्रेन से गिरे प्रेमी युगल
नाबालिग प्रेमी के साथ भागी महिला
GUDLA TRAIN INCIDENT
चलती ट्रेन से गिरी विवाहिता
WOMAN DIES AFTER FALLING FROM TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.