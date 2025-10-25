टिहरी में प्रसव के बाद बिगड़ी महिला की हालत, श्रीनगर बेस अस्पताल में तोड़ा दम
महिला ने टिहरी के पीएचसी पिलखी में गुरुवार को बच्चे को जन्म दिया, सांस लेने में दिक्कत होने पर बेस अस्पताल रेफर की गई थी
टिहरी गढ़वाल: गढ़वाल मंडल के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित पीएचसी पिलखी में बच्चे को जन्म देने के बाद इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाई गई जच्चा की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है.
प्रसव के बाद महिला की मौत: पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की लापरवाही से कई प्रसूताएं जान से हाथ धो बैठ रही हैं. राज्य स्थापना को 25 वर्ष होने को हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और स्पेस साइंस के दौर में भी पहाड़ों के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे बुनियादी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं.
प्रसव के बाद महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई थी: मामला घनसाली क्षेत्र का है. यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर बेस अस्पताल रेफर किया, लेकिन वहां महिला की मौत हो गई. इससे गांव में मातम छा गया है. जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सेम बासर की रवीना कठैत (22) पत्नी कुलदीप कठैत को गुरुवार सुबह 6 बजे प्रसव पीड़ा हुई. जिसके बाद परिजन महिला को पीएचसी पिलखी ले गए.
श्रीनगर बेस अस्पताल में हुई प्रसूता की मौत: पिलखी पीएचसी में महिला ने सुबह करीब 8 बजे बच्चे को जन्म दिया. देर शाम को महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. चिकित्सकों के अनुसार महिला को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर बेस अस्पताल श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया. शुक्रवार को उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई.
राज्य के रजत जयंती वर्ष में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल: जिससे एक बार फिर पहाड़ों में लचर स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है. महिला के पति होटल में कार्य करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि रात को उनकी पत्नी को जब सांस लेने में दिक्कत हुई, तो वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, वहां सिर्फ वार्ड ब्वाय ही था. जिससे चिकित्सकों की लापरवाही साफ झलकती है. उन्होंने इसकी जांच की मांग की है. इससे पहले ऐसी ही घटना इसी अस्पताल में बीते 6 सितम्बर को हुई थी. जहां महिला की डिलीवरी के कुछ दिन बाद 15 सितम्बर को मौत हो गई थी.
टिहरी गढ़वाल के सीएमओ ने ये कहा: डॉ. श्याम विजय, सीएमओ टिहरी ने कहा कि-
महिला की केस हिस्ट्री से पता चला है कि पूर्व में उसको हृदय संबंधी बीमारी थी. उसकी बाईपास हार्ट सर्जरी भी हुई थी, लेकिन परिजनों ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी. प्रसव सामान्य होने के बाद 24 घंटे उपरांत प्रसूता को सांस लेने में परेशानी महसूस हुई. महिला को 108 एंबुलेंस सेवा में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया था, जहां उसकी मृत्यु होने की दुखद सूचना मिली है.
-डॉ. श्याम विजय, सीएमओ, टिहरी गढ़वाल-
