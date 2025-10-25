ETV Bharat / state

टिहरी में प्रसव के बाद बिगड़ी महिला की हालत, श्रीनगर बेस अस्पताल में तोड़ा दम

टिहरी गढ़वाल: गढ़वाल मंडल के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित पीएचसी पिलखी में बच्चे को जन्म देने के बाद इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर ले जाई गई जच्चा की मौत हो गई. परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है.

प्रसव के बाद महिला की मौत: पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की लापरवाही से कई प्रसूताएं जान से हाथ धो बैठ रही हैं. राज्य स्थापना को 25 वर्ष होने को हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और स्पेस साइंस के दौर में भी पहाड़ों के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसे बुनियादी समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं.

प्रसव के बाद महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई थी: मामला घनसाली क्षेत्र का है. यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी में बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर बेस अस्पताल रेफर किया, लेकिन वहां महिला की मौत हो गई. इससे गांव में मातम छा गया है. जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सेम बासर की रवीना कठैत (22) पत्नी कुलदीप कठैत को गुरुवार सुबह 6 बजे प्रसव पीड़ा हुई. जिसके बाद परिजन महिला को पीएचसी पिलखी ले गए.

श्रीनगर बेस अस्पताल में हुई प्रसूता की मौत: पिलखी पीएचसी में महिला ने सुबह करीब 8 बजे बच्चे को जन्म दिया. देर शाम को महिला की तबीयत बिगड़ने लगी. चिकित्सकों के अनुसार महिला को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी. जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर बेस अस्पताल श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया. शुक्रवार को उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई.