भरतपुर में आधी रात घर पर पथराव, गेट खोलने आई महिला को दिया धक्का, मौत के बाद चार पर हत्या का आरोप
पीड़ित परिवार ने कहा कि आरोपियों से पुरानी रंजिश नहीं है. सभी आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं. घटना पूरी तरह से अचानक हुई.
Published : June 1, 2026 at 1:30 PM IST
भरतपुर: शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में रविवार देर रात हुई घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. घर पर कथित रूप से पथराव होने के बाद शोर सुनकर गेट खोलने पहुंची 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई. मृतका के बेटे ने आरोप लगाया कि चार युवकों ने घर पर पत्थरबाजी की और गेट खोलने आई मां को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गईं और अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की.
एडिशनल एसपी धर्मेंद्र ने बताया कि रात में झगड़े की सूचना मिलने पर मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक महिला की मौत हुई है. परिजनों ने आरोप लगाया कि झगड़े के दौरान लगी चोटों के कारण महिला की जान गई. परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जाएगी. पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है. महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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आरोपियों से रंजिश से इनकार: मृतका के बेटे राधारमण ने बताया कि रविवार रात करीब साढ़े 12 बजे वह और परिवार के अन्य सदस्य अपने कमरों में सो रहे थे. इसी दौरान मोहल्ले के सुमित, राजू उर्फ राजपाल, देवेंद्र उर्फ देबू और तल्ला नामक युवक उनके घर के बाहर पहुंचे. आरोप है कि चारों ने घर के गेट पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इससे परिवार की नींद खुल गई. राधारमण के अनुसार शोर-शराबा सुनकर मां सुशीला बाहर आईं और गेट खोलकर युवकों से बात करने लगीं. उन्होंने युवकों से कहा कि यदि कोई बात है तो सुबह आकर बात कर लें. आरोप है कि इसके बावजूद युवक नहीं माने और उनकी मां के साथ धक्का-मुक्की की. इसी दौरान उन्हें धक्का लगने से वह नीचे गिर गईं और उनकी हालत गंभीर हो गई. परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. राधारमण का कहना है कि आरोपियों से उनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं है. सभी आरोपी उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा कि परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं रहा और घटना पूरी तरह से अचानक हुई.
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