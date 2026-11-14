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150 किमी दूर से वोट देने आई गर्भवती महिला, मतदान केंद्र के बाहर दिया बेटे को जन्म

भणियाणा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार ( Photo: Local Person )

पोकरण (जैसलमेर): पोकरण विधानसभा क्षेत्र के भणियाणा गांव में मतदान करने पहुंची एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला ने मतदान केंद्र के गेट के बाहर नवजात बेटे को जन्म दिया. मौके पर मौजूद महिलाओं ने तत्परता दिखाते हुए प्रसव कराने में मदद की. इसके बाद महिला और नवजात को सुरक्षित देखभाल के लिए ले जाया गया.