150 किमी दूर से वोट देने आई गर्भवती महिला, मतदान केंद्र के बाहर दिया बेटे को जन्म
जैसलमेर जिले की घटना. आसपास मौजूद महिलाओं ने तत्काल मदद की और मतदान केंद्र के बाहर ही सुरक्षित प्रसव कराया.
Published : November 14, 2026 at 2:37 PM IST
पोकरण (जैसलमेर): पोकरण विधानसभा क्षेत्र के भणियाणा गांव में मतदान करने पहुंची एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. महिला ने मतदान केंद्र के गेट के बाहर नवजात बेटे को जन्म दिया. मौके पर मौजूद महिलाओं ने तत्परता दिखाते हुए प्रसव कराने में मदद की. इसके बाद महिला और नवजात को सुरक्षित देखभाल के लिए ले जाया गया.
महिला के पति बाबूराम चौधरी ने बताया कि वे पत्नी के साथ मतदान करने मोहनगढ़ से भणियाणा आए थे. गर्भावस्था के बावजूद पत्नी गेरो चौधरी मतदान को लेकर काफी उत्साहित थीं. उसका कहना था कि मतदान करना जरूरी है. मतदान केंद्र पहुंचने के बाद अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए आसपास मौजूद महिलाओं ने तत्काल मदद की और मतदान केंद्र के बाहर ही सुरक्षित प्रसव कराया. महिला ने बेटे का जन्म दिया. बाबूराम ने कहा कि आज का दिन उनके परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगा. एक तरफ लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने की खुशी है तो दूसरी तरफ परिवार में बेटे के जन्म की खुशी मिली है.
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बाबूराम के अनुसार, पत्नी गेरो मोहनगढ़ क्षेत्र से करीब 150 किमी का सफर तय कर वोट देने भणियाणा पहुंची थी. गर्भवती होने के बावजूद वह लोकतंत्र के महापर्व में मत देने इतनी दूर से मतदान केंद्र पहुंची. गेरो ने बेटे को जन्म दिया तो परिवार में खुशी का माहौल बन गया. गेरो के चार बेटियों के बाद बेटे का जन्म हुआ है. परिवार ने इसे अपने जीवन का गर्व और खुशी का दिन बताया.
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