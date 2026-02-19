ETV Bharat / state

अजमेर: होटल की लिफ्ट गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

अजमेर के अजय नगर होटल में लिफ्ट गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

होटल में लिफ्ट गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल
होटल में लिफ्ट गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
अजमेर: शहर के रामगंज थाना क्षेत्र के अजय नगर में स्थित एक होटल में लिफ्ट गिरने की घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना उस समय हुई जब महिला दूसरी मंजिल से चौथी मंजिल पर जा रही थी. होटल में शादी समारोह के लिए कई मेहमान ठहरे हुए थे. घायल महिला को तुरंत जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. परिजनों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है.

घायल महिला का नाम बरखा जियानी है, जो अजय नगर की निवासी हैं. बरखा की भाभी शिप्रा ने बताया कि शादी समारोह की व्यवस्था देखने और रिश्तेदार को मिठाई देने के लिए बरखा दूसरी मंजिल से लिफ्ट में सवार हुई थीं, लेकिन लिफ्ट चौथी मंजिल पर जाने की बजाय सीधे नीचे गिर गई. शिप्रा ने आरोप लगाया कि लिफ्ट पहले से ही खराब थी और होटल प्रबंधन को एक दिन पहले शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया.

सुनिए क्या बोले घायल महिला के परिजन (ETV Bharat Ajmer)

होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग: हादसे के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई मदद नहीं मिली. घायल बरखा को लिफ्ट का गेट तोड़कर बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. बरखा के हाथों और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. शिप्रा ने होटल के प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि लिफ्ट की खराबी के बारे में मेहमानों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी. परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी है और होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

सूचना के बाद पहुंचे रामगंज थाने के एएसआई शिवकुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वे होटल पहुंचे और प्रबंधन से बात की. एएसआई शिवकुमार के मुताबिक, लिफ्ट में अकेली सवार बरखा ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गईं. लोगों ने गेट तोड़कर उन्हें बाहर निकाला. अस्पताल में घायल का उपचार जारी है. उन्होंने कहा कि परिजनों की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर होटल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

