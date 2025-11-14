ETV Bharat / state

घर की दहलीज पर खड़ी वृद्ध महिला की हत्या, धड़ को सिर से किया अलग

गिरिडीहः जिले में सनसनीखेज घटना घटी है. यहां धनवार थाना इलाके के अम्बाटांड़ ( पंलगी ) में एक महिला की हत्या कर दी गई है. मृतका स्थानीय गंगा सिंह की 62 साल की पत्नी शांति देवी थी. घटना गुरुवार की देर रात घटी है.

मामले की सूचना पर खोरीमहुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के अलावा धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल के साथ साथ घोडथम्भा, जमुआ, हीरोडीह की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. पुलिस ने मृतका के सिर और धड़ को बरामद कर लिया है. इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं पूरे घटना को क्रमवार जांचा जा रहा है.



घटना को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुरुवार रात को महिला अपने घर पर थी, इसी बीच हमलावर आए और महिला के गर्दन पर धारदार तलवार से वार कर दिया. तलवार लगते ही महिला का सिर धड़ से अलग हो गया. घटना के बाद हमलावर भागने लगे.

इस बीच मामले से धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल को अवगत कराया गया. थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसपी - एसडीपीओ को देते हुए खुद ही घटनास्थल पर पहुंचे. बाद में अन्य पदाधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की. जांच के दौरान ही घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर मृतका का सिर मिला. दूसरी तरफ घटना के बाद से परिजन सदमे में हैं तो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. लोग सभी को गिरफ्तार करने तथा कड़ी सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं.

वृद्ध महिला की हत्या धारदार हथियार से की गईं है. महिला के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया है. घटना की वजह क्या रही है इसकी पड़ताल की जा रही है. इधर पीड़ित परिवार ने शिकायत की है. उसके आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. आगे मामले की जांच चल रही है.:- सत्येंद्र कुमार पाल, थाना प्रभारी, धनवार