भरतपुर: मंदिर में पूजा के बहाने महिला के सोने के गहने लेकर आरोपी फरार...पुजारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में
आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस आधार पर पुलिस उसकी पहचान का प्रयास कर रही है.
Published : October 17, 2026 at 8:21 PM IST
भरतपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर स्थित बांकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के बहाने बुलाई महिला के सोने के गहने लेकर अज्ञात व्यक्ति फरार हो गया. घटना शनिवार दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच की है. आरोपी व्यक्ति, महिला की छह सोने की चूड़ियां और एक सोने की चेन लेकर भाग गया. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. मामले में मंदिर के पुजारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. पुलिस ने अभी किसी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है.
पूजा के लिए सोने के गहने मंगवाए: कोतवाली थाने के एएसआई चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम के जरिए मुखर्जी नगर स्थित बांकेश्वर महादेव मंदिर में गहने चोरी होने की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंदिर में एक अज्ञात व्यक्ति पहुंचा और पुजारी से पूजा के लिए सोने की चीजें मंगवाने को कहा. उस समय मंदिर में महिला कृष्णा अपनी बच्ची अन्नू के साथ पूजा कर रही थी. बताया गया कि बच्ची अन्नू ने अपनी मां से सोने के गहने मंगवाए. इसके बाद महिला, पुजारी और अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर में पूजा की. करीब 10 मिनट पूजा के बाद अज्ञात व्यक्ति महिला और पुजारी को अलग कर सोने की छह चूड़ियां और एक चेन लेकर फरार हो गया.
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पुजारी की भूमिका की भी जांच: घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में नाकाबंदी कराई. पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जुटा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और घटनाक्रम की पुष्टि हो सके. एएसआई चंद्रशेखर ने बताया कि घटनाक्रम को देखते हुए मंदिर के पुजारी की भूमिका को लेकर भी संदेह है. जांच पूरी होने से पहले किसी की मिलीभगत के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता.
पीड़िता कृष्णा के पति का नाम साहब सिंह मीना हैं, जो मुखर्जी नगर निवासी हैं. चोरी हुए गहनों की कीमत और कुल वजन अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस आरोपी की पहचान करने और चोरी हुए गहने बरामदगी के प्रयास में जुटी है. आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस आधार पर पहचान का प्रयास किया जा रहा है.
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