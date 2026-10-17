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भरतपुर: मंदिर में पूजा के बहाने महिला के सोने के गहने लेकर आरोपी फरार...पुजारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में

सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर स्थित बांकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के बहाने बुलाई महिला के सोने के गहने लेकर अज्ञात व्यक्ति फरार हो गया. घटना शनिवार दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच की है. आरोपी व्यक्ति, महिला की छह सोने की चूड़ियां और एक सोने की चेन लेकर भाग गया. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. मामले में मंदिर के पुजारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. पुलिस ने अभी किसी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है.