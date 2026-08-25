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जयपुर के SMS हॉस्पिटल में परिचित से मिलने आई महिला के सिर पर गिरा पंखा, 10 टांके आए

एसएमएस में पहले भी मरीजों एवं चिकित्सकों पर फॉल्स सीलिंग और प्लास्टर गिरने की घटनाएं हो चुकी.

Staff reinstalling a fan at the hospital after it fell
अस्पताल में पंखा गिरने के बाद फिर से लगाते कर्मचारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 8:04 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल में महिला के सिर पर पंखा गिर गया. घायल महिला के सिर में 10 टांके लगाने पड़े. हादसा अस्पताल के चरक भवन में सोमवार रात हुई. पंखा गिरने से घायल महिला का ट्रॉमा सेंटर लाकर इलाज किया गया. पंखा गिरने से चरक भवन में अफरातफरी मच गई.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, महिला का तुरंत इलाज कराया गया. पंखा गिरने से घायल हुई महिला रेणु अपने परिचित से मिलने अस्पताल आई थीं. अचानक पंखा गिर गया. इससे रेणु के सिर से खून बहने लगा. उनके साथ मौजूद अन्य परिजन घबरा गए. अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि पंखा गिरने के बाद वार्ड में मौजूद नर्सिंग कर्मचारियों ने एम्बुलेंस बुलाई. 10-15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई और रेणु को ट्रोमा सेंटर ले गई, जहां इलाज किया गया. रेणु के सिर में टांके लगाए गए.

पढ़ें:आरबीएम अस्पताल में बेटी का इलाज कराने आई महिला के सिर पर गिरा पंखा, सर्जिकल वार्ड में भर्ती - Hospital Fan Falls on Woman

एमएसएस में ऐसे हादसे आम: बारिश के मौसम में राजधानी के सवाई मान सिंह अस्पताल में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है. इसके पहले भी कई बार मरीजों एवं चिकित्सकों पर फॉल्स सीलिंग और प्लास्टर गिर चुके हैं. अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि अस्पताल की बिल्डिंग आजादी के समय बनाई गई थी.

पढ़ें:SMS अस्पताल अग्निकांड :'स्टाफ कुंडी लगाकर भाग गए', पत्नी की मौत के बाद पूरन सिंह ने सुनाई 'काली रात' की दास्तां

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10 STITCHES ON THE WOMAN HEAD
मरीज से मिलने आई महिला घायल
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SMS HOSPITAL FAN FALLS ON WOMAN

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