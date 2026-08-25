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जयपुर के SMS हॉस्पिटल में परिचित से मिलने आई महिला के सिर पर गिरा पंखा, 10 टांके आए

जयपुर: राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल में महिला के सिर पर पंखा गिर गया. घायल महिला के सिर में 10 टांके लगाने पड़े. हादसा अस्पताल के चरक भवन में सोमवार रात हुई. पंखा गिरने से घायल महिला का ट्रॉमा सेंटर लाकर इलाज किया गया. पंखा गिरने से चरक भवन में अफरातफरी मच गई.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, महिला का तुरंत इलाज कराया गया. पंखा गिरने से घायल हुई महिला रेणु अपने परिचित से मिलने अस्पताल आई थीं. अचानक पंखा गिर गया. इससे रेणु के सिर से खून बहने लगा. उनके साथ मौजूद अन्य परिजन घबरा गए. अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने बताया कि पंखा गिरने के बाद वार्ड में मौजूद नर्सिंग कर्मचारियों ने एम्बुलेंस बुलाई. 10-15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई और रेणु को ट्रोमा सेंटर ले गई, जहां इलाज किया गया. रेणु के सिर में टांके लगाए गए.

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