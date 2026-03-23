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धौलपुर: गेहूं काट रही महिला को सांप ने काटा, परिजन अस्पताल साथ में सांप लेकर पहुंचे

धौलपुर: कौलारी थाना क्षेत्र के गांव बाला का नगला में सोमवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. खेत में गेहूं की फसल काट रही एक 50 वर्षीय महिला को जहरीले सर्प ने डस लिया. घटना के बाद महिला और उसके परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए सर्प को जिंदा पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया और महिला के साथ उसे भी अस्पताल लेकर पहुंचे.

जानकारी के अनुसार श्रीमती कुशवाह अपने पति के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रही थी. इसी दौरान खेत में छिपे एक जहरीले सर्प ने उसके हाथ पर काट लिया. सर्पदंश के बाद महिला ने तुरंत अपने पति और परिजनों को इसकी सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया. बाद में उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित बंद कर दिया गया, ताकि अस्पताल में उसकी पहचान कर उचित उपचार किया जा सके.