धौलपुर: गेहूं काट रही महिला को सांप ने काटा, परिजन अस्पताल साथ में सांप लेकर पहुंचे
गेहूं काट रही महिला को सांप काटने के बाद परिजन सांप को अस्पताल लेकर पहुंचे. महिला का इलाज जारी है.
Published : March 23, 2026 at 4:51 PM IST
धौलपुर: कौलारी थाना क्षेत्र के गांव बाला का नगला में सोमवार दोपहर एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. खेत में गेहूं की फसल काट रही एक 50 वर्षीय महिला को जहरीले सर्प ने डस लिया. घटना के बाद महिला और उसके परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए सर्प को जिंदा पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया और महिला के साथ उसे भी अस्पताल लेकर पहुंचे.
जानकारी के अनुसार श्रीमती कुशवाह अपने पति के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रही थी. इसी दौरान खेत में छिपे एक जहरीले सर्प ने उसके हाथ पर काट लिया. सर्पदंश के बाद महिला ने तुरंत अपने पति और परिजनों को इसकी सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया. बाद में उसे एक प्लास्टिक के डिब्बे में सुरक्षित बंद कर दिया गया, ताकि अस्पताल में उसकी पहचान कर उचित उपचार किया जा सके.
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महिला को किया गया रैफर: परिजन महिला को तुरंत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपऊ लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के दौरान महिला की हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया. चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश मीणा ने बताया सर्प ने महिला को काटा है. जिला अस्पताल में भर्ती महिला श्रीमती का उपचार किया जा रहा है. सर्प की प्रजाति पहचान की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि विष कितना घातक है और उसी के अनुसार उपचार किया जा सके. उन्होंने बताया कि महिला की सेहत में सुधार हो रहा है.