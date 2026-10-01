ETV Bharat / state

महिला ने बेटी के इलाज के बहाने युवक को फंसाया, फिर अगवा कर बेरहमी से पीटा! जानें, पूरा मामला

रांची में युवक के अपहरण के मामले में महिला की भूमिका सामने आई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

A woman role come to light in case of young man abduction in Ranchi
कोतवाली थाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 11:53 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची में एक 18 वर्षीय युवक किशन सिंह अपहरण, मारपीट और हत्या के प्रयास में अब एक महिला का एंगल सामने आया है. इस मामले को लेकर किशन सिंह के पिता ने रांची के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है.

एफआईआर में अज्ञात महिला का जिक्र

इस घटना में एक महिला की भूमिका भी सामने आई है. जिसने कथित तौर पर अपनी बेटी के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगकर युवक को अपने जाल में फंसाया. मदद की नीयत से युवक महिला को एक हजार रुपये देने पहुंचा था लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में वह खुद अपराधियों के चंगुल में फंस जाएगा.

आरोप है कि गाड़ीखाना चौक पर किशन सिंह के सिर पर किसी कठोर वस्तु से हमला किया गया. इसके बाद उसे ऑटो में बैठाकर तीन लोग अपने साथ ले गए. रास्ते में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. गंभीर रूप से घायल युवक को बाद में ओरमांझी टोल प्लाजा के पास स्थित एक ढाबा के नजदीक पाया गया. घटना 29 सितंबर की शाम की है.

पीड़ित युवक किशन सिंह (18) का है, उसके पिता भूपेंद्र कुमार सिंह ने कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बीमार कुत्ते को हटाने की बात कहकर घर से निकला था किशन

प्राथमिकी के अनुसार, गाड़ीखाना बीटी रोड निवासी भूपेंद्र कुमार सिंह का बेटा किशन सिंह 29 सितंबर की शाम करीब 7:38 बजे घर से निकला था. उसने परिजनों को बताया था कि वह पीछे वाले खटाल में जा रहा है, जहां एक कुत्ता बीमार पड़ा है. उसे वहां से हटाने की बात कहकर वह निकला था.

जब रात 9 बजे तक जब किशन घर नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी. परिवार के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े. आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. फुटेज में किशन गाड़ीखाना चौक की ओर जाता दिखाई दिया लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला.

परिजनों ने कोतवाली थाना में उसके लापता होने की सूचना दी. एफआईआर में बताया गया है कि किशन बेहोशी की हालात में मिला था. किशन ने इलाज के बाद जब होश आया तब परिजनों को उसने बताया कि रास्ते में उसे एक महिला मिली थी. महिला ने अपनी बेटी की तबीयत खराब होने और इलाज के लिए पैसे की जरूरत बताई. किशन के पास उस समय पैसे नहीं थे. इसके बाद उसने अपने परिचित से एक हजार रुपये लेकर महिला की मदद करने का फैसला किया. वह गाड़ीखाना चौक पर महिला को पैसे देने पहुंचा था. लेकिन इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके सिर पर किसी कठोर वस्तु से वार कर दिया, अचानक हुए हमले से किशन बेहोश हो गया.

जिस महिला की मदद करने के लिए वह पहुंचा था, उसी मुलाकात के दौरान उसके साथ यह घटना हुई. पुलिस के लिए अब यह जांच का विषय है कि महिला ने वास्तव में मदद मांगी थी या युवक को फंसाने के लिए यह पूरी योजना बनाई गई थी.

ऑटो में बैठाकर ले गए तीन लोग, रास्ते में करते रहे मारपीट

किशन के बयान के अनुसार, सिर पर चोट लगने के बाद उसे एक ऑटो में बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया. ऑटो में सवार तीन लोगों ने उसके साथ मारपीट की, सिर पर चोट लगने के कारण वह दोबारा बेहोश हो गया. कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो आरोपियों ने उसे धमकी दी. प्राथमिकी में दर्ज बयान के मुताबिक, आरोपियों ने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे और भी हो सकता है.

आधी रात को बेटे का फोन आया- पापा मुझे बचा लो

29 सितम्बर की रात करीब 10:45 बजे पिता के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया. फोन उठाते ही दूसरी तरफ से बेटे किशन की आवाज सुनाई दी. वह घबराया हुआ था, उसने पिता से कहा कि पापा मुझे बचा लो, कुछ लोगों ने मुझे बहुत मारा है, मुझे काफी चोट लगी है.

फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह ओरमांझी टोल प्लाजा के पास स्थित ढाबा से बोल रहा है. उसने यह भी बताया कि युवक घायल और काफी डरा हुआ है. इसके बाद परिजनों ने तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना दी.

पुलिस ने ओरमांझी से घायल युवक को कराया बरामद

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ पीड़ित के पिता को लेकर पीसीआर वाहन से निकले. साथ ही ओरमांझी थाना पुलिस को भी युवक की बरामदगी के लिए सूचना दी गई. कुछ देर बाद ओरमांझी थाना प्रभारी किशन को लेकर थाना पहुंचे. वह काफी डरा हुआ था और चोट के कारण ठीक से बोलने की स्थिति में नहीं था. पिता के अनुरोध पर कोतवाली थाना प्रभारी किशन को लेकर सदर अस्पताल रांची पहुंचे, जहां उसका इलाज कराया गया. इलाज के बाद किशन ने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी.

महिला और ऑोट सवार तीन अज्ञात आरोपियों की तलाश

पिता भूपेंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिकी में एक महिला और ऑटो सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका आरोप है कि बेटे को बहाने से बुलाकर अगवा किया गया और उसके साथ मारपीट कर लूटपाट एवं हत्या का प्रयास किया गया. कोतवाली थाना में 1 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर इनकेतान कुमार को सौंपी गई है.

इसे भी पढ़ें- रांची में छात्रों में भिड़ंत, विधायक पुत्र के अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप

इसे भी पढ़ें- कोडरमा में तीन नाबालिगों को बंधक बनाकर मारपीट और वीडियो वायरल करने का मामला: 100 -150 लोगों पर FIR दर्ज

इसे भी पढ़ें- धनबाद में आर्यन केल्विन के कार्यक्रम में मचा बवाल, जमकर हुई तोड़फोड़ और मारपीट

TAGGED:

WOMAN ROLE IN YOUTH KIDNAPPING
CASE OF YOUNG MAN ABDUCTION
RANCHI
युवक को अगवा कर मारपीट
ABDUCTION OF YOUTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.