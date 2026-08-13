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रुद्रपुर में दर्दनाक हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत, पति घायल, 5 साल का बेटा बाल-बाल बचा

रुद्रपुर: गुरुवार सुबह रिंग रोड अंडरपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एमेनिटी पब्लिक स्कूल के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. बाइक पर सवार करीब पांच वर्षीय बच्चा हादसे में बाल-बाल बच गया. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

डंपर ने बाइक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर: जानकारी के अनुसार गदरपुर के वार्ड नंबर नौ इस्लामनगर निवासी फरीद अपनी पत्नी गुलाफसा (28) और करीब पांच वर्षीय बच्चे के साथ बाइक से रुद्रपुर की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि जब वह एमेनिटी पब्लिक स्कूल के पास रिंग रोड अंडरपास पर पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

हादसे में महिला की मौके पर मौत: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी. हादसे में गुलाफसा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं बाइक चला रहे उसके पति फरीद को भी गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल घायल फरीद को संभाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा. बच्चे के सुरक्षित बच जाने से लोगों ने राहत की सांस ली.