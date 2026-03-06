ETV Bharat / state

दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर कूदी महिला, सिर में आई गंभीर चोट

शुक्रवार सुबह राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला ने चलती ट्रेन के सामने लगाई छलांग, मेट्रो चालक ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, सिर पर गंभीर चोट

दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर कूदी महिला
दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर कूदी महिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 6, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से एक राजीव चौक पर शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा दी. इस घटना के कारण दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी व वैशाली पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा.

घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, तभी अचानक एक महिला ने ट्रैक पर छलांग लगा दी. ट्रेन के चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी. मेट्रो चालक की इस मुस्तैदी की वजह से महिला ट्रेन की चपेट में आने से तो बच गई, लेकिन ट्रैक पर गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

घायल महिला लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती
मेट्रो अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. घायल महिला के सिर में काफी गहरी चोट आ गई थी. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को तत्काल नजदीक के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला का उपचार जारी है. फिलहाल महिला के इस कदम के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

मेट्रो सेवाओं पर प्रभावइस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से राजीव चौक स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई. सुबह के वक्त पीक ऑवर्स होने के कारण स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया कि "राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर एक यात्री के होने के कारण ब्लू लाइन पर सेवाओं में देरी हुई. अब ब्लू लाइन पर सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई हैं."करीब 20 से 30 मिनट की देरी के बाद महिला को ट्रैक से हटाए जाने और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद परिचालन फिर से सामान्य किया गया. सुरक्षा को लेकर उठते सवालदिल्ली मेट्रो में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं. हालांकि अधिकांश स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (PSDs) लगाए गए हैं, लेकिन राजीव चौक जैसे पुराने और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इंटरचेंज स्टेशनों पर अभी भी यात्रियों की सुरक्षा और इस तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

आत्महत्या का ख्याल आए तो यहां करें कॉलः
यदि आप या आपका कोई जानकर मानसिक तनाव या निराशा से गुजर रहा है. तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं. ध्यान रखें कि बातचीत हर समस्या का हल है. टेली-मानस (Tele-MANAS) संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है. यह भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है जो 24 घंटे वकई भाषाओं में मुफ्त परामर्श देती है. सहायता के लिए 14416 या 1800-89-14416 नंबर पर काल करें.

ये भी पढ़ें :

यमुनापार के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी! 8 मार्च को पीएम मोदी करेंगे मौजपुर से मजलिस पार्क तक पिंक लाइन मेट्रो का उद्घाटन

AI से सुरक्षित व स्मार्ट बन रहा दिल्ली मेट्रो, पटरियों से ओवरहेड तार तक हो रही हाईटेक निगरानी, जानें कैसे

TAGGED:

DELHI METRO RAIL CORPORATION
LADY JUMP IN FRONT OF METRO
DELHI METRO RAIL SERVICE BREAK DOWN
राजीव चौक मेट्रो स्टेशन हादसा
DELHI METRO RAJEEV CHOWK STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.