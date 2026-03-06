दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक पर कूदी महिला, सिर में आई गंभीर चोट
Published : March 6, 2026 at 3:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्ततम स्टेशनों में से एक राजीव चौक पर शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा दी. इस घटना के कारण दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी व वैशाली पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा.
घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, तभी अचानक एक महिला ने ट्रैक पर छलांग लगा दी. ट्रेन के चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दी. मेट्रो चालक की इस मुस्तैदी की वजह से महिला ट्रेन की चपेट में आने से तो बच गई, लेकिन ट्रैक पर गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
Don't know her situation, God bless her #delhimetro #Delhi pic.twitter.com/NPlirlI1ld— Ishtyak khan (@ishtyak) March 6, 2026
घायल महिला लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती
मेट्रो अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. घायल महिला के सिर में काफी गहरी चोट आ गई थी. प्राथमिक उपचार के बाद महिला को तत्काल नजदीक के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला का उपचार जारी है. फिलहाल महिला के इस कदम के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) March 6, 2026
Delay in train services on Blue line due to a passenger on track at Rajiv Chowk metro station.
Normal services on all other lines.
आत्महत्या का ख्याल आए तो यहां करें कॉलः
यदि आप या आपका कोई जानकर मानसिक तनाव या निराशा से गुजर रहा है. तो इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं. ध्यान रखें कि बातचीत हर समस्या का हल है. टेली-मानस (Tele-MANAS) संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है. यह भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है जो 24 घंटे वकई भाषाओं में मुफ्त परामर्श देती है. सहायता के लिए 14416 या 1800-89-14416 नंबर पर काल करें.
