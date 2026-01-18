ETV Bharat / state

बाड़मेर अस्पताल में गूंजी किलकारियां, महिला ने एक साथ तीन बच्चों को दिया जन्म

बाडमेर: जिले में अनोखा मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में एक महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया. इसमें दो बेटियां और एक बेटा हैं. मां और बच्चे स्वस्थ हैं. एक साथ तीन बच्चों के जन्म की खुशखबरी से परिवार में खुशी है. तीनों बच्चे प्रीमेच्योर होने से इन्हें एनएनसीयू वार्ड में रखा है.

डॉ. पवन धारीवाल ने बताया कि गर्भवती महिला के यह दूसरी डिलेवरी थी. उसके एक बच्चा पहले है, जो सामान्य डिलीवरी में हुआ था. इस बार महिला के पेट में तीन बच्चे थे. परिवार ने महिला के प्रसव पीड़ा पर अस्पताल में भर्ती कराया. उन्होंने बताया कि तीन बच्चे होने की वजह से सामान्य डिलीवरी में महिला और बच्चों को जान का खतरा था. इसे देखते सिजेरियन डिलीवरी कराई गई. महिला ने दो बेटी और एक बेटे को जन्म दिया. जच्चा और बच्चे स्वस्थ हैं. तीन बच्चों का एक साथ जन्म (ट्रिपलेट्स) कम देखने को मिलते हैं. जिला अस्पताल में सम्भवतः यह पहला केस है, जब किसी प्रसूता ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया है.