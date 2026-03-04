अस्पताल के बाहर प्रसव, पूरा स्टाफ नदारद, CMHO बोले- करेंगे कार्रवाई
सीएमएचओ ने कहा कि इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट मांगी गई है. आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
Published : March 4, 2026 at 8:01 PM IST
बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर के नोखा विधानसभा क्षेत्र के भादला गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल के बाहर ही खुले में प्रसव करना पड़ा. जब प्रसूता को वहां लेकर आया गया तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा कोई स्टाफ मौजूद नहीं था.
प्रसूता के परिजन प्रसव पीड़ा होने पर महिला को सरकारी अस्पताल लाए थे, लेकिन वहां ड्यूटी पर डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था. प्रसव पीड़ा अधिक होने पर महिला ने अस्पताल के बाहर ही शिशु को जन्म दे दिया. काफी देर तक महिला अस्पताल के बाहर बैठी रही. इस दौरान अस्पताल में मौजूद एक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा कोई स्टाफ नहीं था.
परिजनों ने उससे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बारे में पूछा, लेकिन वह जवाब नहीं दे सका. अस्पताल का गेट भी बंद था. लोगों के आक्रोश के चलते कंप्यूटर ऑपरेटर ने गेट खोला. इस दौरान परिजनों ने आक्रोशित होकर घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद स्वीकृत हैं और सभी पद भरे हुए हैं. इसके बावजूद एक कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़कर कोई भी ड्यूटी पर नहीं था. उन्होंने बताया कि एक मार्च से ड्यूटी पर कोई साइन नहीं है.
इस पूरे मामले पर बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पुखसाध ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है और वीडियो भी उनके पास आया है. उन्होंने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने स्वीकार किया कि आज ड्यूटी पर एक भी स्टाफ नहीं था. इसको लेकर नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.