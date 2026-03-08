ETV Bharat / state

Womens Day 2026: झारखंड की एक महिला जिन्हें लेडी टार्जन कहते हैं!

झारखंड की जमुना टुडू लेडी टार्जन के नाम से आज भी जंगल बचाओ अभियान का संकल्प निभा रही हैं.

झारखंड की जमुना टुडू लेडी टार्जन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 3:08 PM IST

जमशेदपुरः भारत के विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं ने अपने उपस्थिति दर्ज कर एक अलग पहचान बनाई है. झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला का पेड़ बचाने के अभियान से पर्यावरण को संरक्षण तो मिला ही है जंगल में हरियाली भी दिखती है. लेडी टार्जन के नाम से प्रचलित महिला आज भी जंगल बचाओ अभियान का संकल्प निभा रही हैं. आइए जानते हैं कौन है वह महिला.

खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. पुरुषों के साथ महिलाएं भी खुद को स्थापित कर अपने जिले और राज्य का मान बढ़ाया है. उन्ही महिलाओं मे एक ऐसी महिला है जिसे लेडी टार्जन कहते है जिसका नाम है जमुना टुडू. पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकूलिया मुटुरखाम गांव मे रहने वाली जमुना टुडू उम्र की चालीस दशक पार कर आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं. जंगल में लकड़ी माफियाओं की नाक मे दम कर पेड़ों की रक्षा करने वाली जमुना टुडू को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के साथ एक अलग पहचान मिली है.

जमुना टुडू ने ईटीवी भारत के साथ साझा किए अपने अनुभव (ETV Bharat)

कौन हैं जमुना टुडू

ओडिशा के एक छोटे से गांव में जन्मीं जमुना टुटू को बचपन से ही पेड़ पौधों के लगाव रहा. जमुना टुडू ईटीवी भारत से अपने सफर के बारे में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि ओडिशा में जहां उनका घर था वहां पेड़ कम और पत्थर ज्यादा थे. मैंने अपनी मेहनत से घर और आसपास पौधे लगाकर उसकी सेवा की जो पेड़ का रूप ले लिया. 1998 में अविभाजित बिहार में चाकूलिया में उसकी शादी हुई. उसके पति राजमिस्त्री थे जबकि वो होने पति के साथ हेल्पर के रूप मे काम करती थीं.

उस दौरान उन्होंने देखा कि जंगल में लकड़ी माफिया हावी थे उनके द्वारा पेड़ों की कटाई कर लकड़ी बेचा जाता था. यह सब देख जमुना ने संकल्प लिया कि हमें पेड़ पौधे को हर हाल मे बचाना है चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए. वो गांव में प्रधान के साथ स्थानीय महिला पुरुषों के साथ बैठक कर पेड़ बचाने के लिए उन्हें जागरूक किया और जंगल में पेड़ों की रक्षा करने निकल पड़ीं. उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र के बंजर पहाड़ में हरियाली लाना है. जमुना के इस मिशन को उसके पति एवं ससुराल वालों ने भी साथ दिया. उसी का परिणाम है ति आज मुटुरखाम गांव का साल का बृक्ष जंगल में हरियाली के साथ से लहरा रहा है.

महिलाओं के साथ पेड़ोंं को बचाने का संकल्प दिलातीं जमुना टुटू (ETV Bharat)

जमुना बताती हैं कि उसके इस मिशन से प्रभावित होकर वन विभाग उससे संपर्क कर वन सुरक्षा समिति से जोड़ा. जिसके बाद वो गांव से बाहर निकलकर हर गांव में वन सुरक्षा समिति बनाया और पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक वन सुरक्षा समिति बना कर जंगल बचाने के लिए कार्य किया. उनके इस मिशन मे वन विभाग का पूरा सहयोग रहा. वो प्रति वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर गांव की महिलाओं के साथ मिलकर पेड़ों की आरती एवं पौधा लगाने का कार्य लगातार करती हैं. वहीं रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर हर साल महिलाओं के साथ मिलकर पेड़ों को राखी बांधते हुए सभी को संकल्प दिलाती हैं कि जितने दिन शरीर में जान रहेगी उतना दिन पेड़ों को काटने नहीं दूंगी.

जमुना ने बताया कि गांव में किसी के घर में बेटा या बेटी जन्म होने पर 18 पौधे देने का काम वो करती हैं. इसके अलावा हर साल 5 हज़ार से अधिक पौधा लगाने का कार्य करते आ रही हैं. जमुना टुडू के मिशन जंगल बचाओ मे कई अड़चने भी सामने आई जिसका मुकाबला जमुना अपनी महिला टीम के साथ किया इस दौरान वो कई बार घायल भी हुई उसे लकड़ी माफियाओं से धमकी भी मिली. जिसके खिलाफ जमुना ने कानून का सहारा लिया और रिपोर्ट दर्ज कराया, जिससे कई जंगल माफिया जेल में सजा काट रहे हैं.

पेड़ को राखी अर्पित करतीं जमुना टुटू (ETV Bharat)

जमुना बताती हैं कि पूर्वी सिंहभूम जिला में 10 हजार से अधिक सदस्य उनकी टीम में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है. इसके अलावा चाईबासा और सरायकेला के साथ-साथ पड़ोसी राज्य ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वो अपने मिशन के तहत लोगों को पेड़ बचाने के प्रति जागरूक किया और उसका मिशन सफल रहा. गांव, देहात, जंगल क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामीण जो कि खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ी पर आश्रित थे. उन परिवारों को मैंने तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार के धर्मेन्द्र प्रधान से मिलकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिलाने का काम किया ताकि जंगल सुरक्षित रहे. जमुना टुडू बताती हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है जंगल के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी ही मेरा परिवार है मैं उन्हें बच्चों की तहर देखभाल करती हूं.

जमुना बताती हैं कि इसी कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में मुझे लेडी टार्जन की उपाधि दी. साथ ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया. मैंने कुछ पाने के लिए मिशन शुरू नहीं किया मुझे कोई लालच नहीं है. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरा यही कहना है कि महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं बस हिम्मत और जूनून होनी चाहिए. महिला सशक्त होगी तो परिवार समाज और देश भी सशक्त होगा.

ग्रामीणों को जागरूक करतीं जमुना टुडू (ETV Bharat)

जमुना शादी की बाद मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की अब वो इंटर की परीक्षा देने की तैयारी में है. उनका कहना है राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मान मिला 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री मिला लेकिन झारखंड सरकार से आज तक सम्मान नहीं मिला. दूसरे प्रदेश मे इस तरह सम्मान पाने वाले और राज्यहित मे किसी खास मिशन को पूरा करने वाले को सम्मान राशि मिलता है. लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं झारखंड सरकार को इस पर सोचना चाहिए.

जमुना टुडू को पुरस्कार और सम्मान (Etv Bharat)

जमुना टुडू को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला पुरस्कार

  • 2008 - झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन द्वारा प्रशस्ति पत्र.
  • 2010 - कोलकाता पश्चिम बंगाल संकल्प संस्थान द्वारा पुरस्कृत.
  • 2011 - महिला दिवस पर जमशेदपुर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पुरस्कृत.
  • 2011 - मजदुर दिवस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पुरस्कृत.
  • 2012 - पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा Awakend India Agents of Change पुरस्कार से सम्मानित.
  • 2013 - Forest Conservation by Tribal Woman Prize.
  • 2014 - प्रसिद्ध गायक भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा संघ रत्न अवार्ड.
  • 2014 - फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई द्वारा स्त्री शक्ति अवार्ड, मुंबई (महाराष्ट्र).
  • 2014 - विरांगना विशिष्ट सम्मान.
  • 2015 - संयुक्त वन प्रबंध सिंहभूम जमशेदपुर पुरस्कार.
  • 2016 - तत्कालीन झारखंड राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों निजी अखबरा द्वारा अपराजिता पुरस्कार.
  • 2016 - पूर्व महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा Ministry of Woman & Child Development 100 Woman India.
  • 2016 - जैप-6 एवं आईआरबी-2 कमांडेट शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल द्वारा पुरस्कृत.
  • 2016 - निजी न्यूज चैनल टेलीविजन द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों ग्रीन वॉरियर अवार्ड.
  • 2017 - आठवीं संथाली फिल्म रास्का अवार्ड.
  • 2017 - पंडित गौरी शंकर ओझा द्वारा पर्यावरण मित्र पुरस्कार.
  • 2017 - राज्य स्तरीय वन महोत्सव पुरस्कार.
  • 2017 - नीति आयोग में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी द्वारा Winner Woman Transforming India अवार्ड.
  • 2017 - जमशेदपुर सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन द्वारा Women Achiever Awards.
  • 2018 - National Insurance True Legends Awards.
  • 2019 - पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड.
  • 2019 - हावड़ा संतरागाछी फुलो-झानो सम्मान.
  • 2022 - नई दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल में सम्मान.
  • 2022 - राजस्थान, जोधपुर में खेजड़ली स्मृति सम्मान पौधारोपण.
  • 2022 - उत्तराखंड मंसूरी में IAS ट्रेनिंग महाविद्यालय में अटल सम्मान.
  • 2023 - दिल्ली विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार.
  • 2023 - रांची के सिल्ली स्टेडियम में गूंज महोत्सव में झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा सम्मान.
  • 2024- पश्चिम बंगाल में राजभवन में संकल्प सृष्टि सम्मान.

बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान होता आ रहा है. लेकिन समाज और पर्यावरण के प्रति अपना जीवन न्योछावर करने वाली जमुना टुडू नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल है जिनका सम्मान एक दिन नहीं बल्कि हर सांस में समाहित है.

ग्रामीणों के साथ जमुना टुडू (ETV Bharat)

