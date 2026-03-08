ETV Bharat / state

Womens Day 2026: झारखंड की एक महिला जिन्हें लेडी टार्जन कहते हैं!

जमशेदपुरः भारत के विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं ने अपने उपस्थिति दर्ज कर एक अलग पहचान बनाई है. झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला का पेड़ बचाने के अभियान से पर्यावरण को संरक्षण तो मिला ही है जंगल में हरियाली भी दिखती है. लेडी टार्जन के नाम से प्रचलित महिला आज भी जंगल बचाओ अभियान का संकल्प निभा रही हैं. आइए जानते हैं कौन है वह महिला.

खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. पुरुषों के साथ महिलाएं भी खुद को स्थापित कर अपने जिले और राज्य का मान बढ़ाया है. उन्ही महिलाओं मे एक ऐसी महिला है जिसे लेडी टार्जन कहते है जिसका नाम है जमुना टुडू. पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकूलिया मुटुरखाम गांव मे रहने वाली जमुना टुडू उम्र की चालीस दशक पार कर आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं. जंगल में लकड़ी माफियाओं की नाक मे दम कर पेड़ों की रक्षा करने वाली जमुना टुडू को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के साथ एक अलग पहचान मिली है.

कौन हैं जमुना टुडू

ओडिशा के एक छोटे से गांव में जन्मीं जमुना टुटू को बचपन से ही पेड़ पौधों के लगाव रहा. जमुना टुडू ईटीवी भारत से अपने सफर के बारे में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि ओडिशा में जहां उनका घर था वहां पेड़ कम और पत्थर ज्यादा थे. मैंने अपनी मेहनत से घर और आसपास पौधे लगाकर उसकी सेवा की जो पेड़ का रूप ले लिया. 1998 में अविभाजित बिहार में चाकूलिया में उसकी शादी हुई. उसके पति राजमिस्त्री थे जबकि वो होने पति के साथ हेल्पर के रूप मे काम करती थीं.

उस दौरान उन्होंने देखा कि जंगल में लकड़ी माफिया हावी थे उनके द्वारा पेड़ों की कटाई कर लकड़ी बेचा जाता था. यह सब देख जमुना ने संकल्प लिया कि हमें पेड़ पौधे को हर हाल मे बचाना है चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए. वो गांव में प्रधान के साथ स्थानीय महिला पुरुषों के साथ बैठक कर पेड़ बचाने के लिए उन्हें जागरूक किया और जंगल में पेड़ों की रक्षा करने निकल पड़ीं. उन्होंने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र के बंजर पहाड़ में हरियाली लाना है. जमुना के इस मिशन को उसके पति एवं ससुराल वालों ने भी साथ दिया. उसी का परिणाम है ति आज मुटुरखाम गांव का साल का बृक्ष जंगल में हरियाली के साथ से लहरा रहा है.

जमुना बताती हैं कि उसके इस मिशन से प्रभावित होकर वन विभाग उससे संपर्क कर वन सुरक्षा समिति से जोड़ा. जिसके बाद वो गांव से बाहर निकलकर हर गांव में वन सुरक्षा समिति बनाया और पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक वन सुरक्षा समिति बना कर जंगल बचाने के लिए कार्य किया. उनके इस मिशन मे वन विभाग का पूरा सहयोग रहा. वो प्रति वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर गांव की महिलाओं के साथ मिलकर पेड़ों की आरती एवं पौधा लगाने का कार्य लगातार करती हैं. वहीं रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर हर साल महिलाओं के साथ मिलकर पेड़ों को राखी बांधते हुए सभी को संकल्प दिलाती हैं कि जितने दिन शरीर में जान रहेगी उतना दिन पेड़ों को काटने नहीं दूंगी.