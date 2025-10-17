ETV Bharat / state

दीपावली की खुशियां मातम में बदली: मासूम को लेकर एनिकट में कूदी महिला, घर की सफाई को लेकर हुआ था झगड़ा

डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को दीपावली के अवसर पर घर की सफाई को लेकर मामूली विवाद हुआ था. उसके बाद से ही रोशनी मीना अपनी ढाई साल की बच्ची के साथ लापता थी. शुक्रवार को दोनों के शव एनीकेट में मिले हैं. मामले की जांच जारी है. फिलहाल महिला और मासूम बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.

दौसा : जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के रानीवास में शुक्रवार को एक दिल दहला देने का मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपनी ढाई साल की मासूम बेटी के साथ एनीकेट में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. मां-बेटी के शव जब पानी में तैरते मिले तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया.

जानकारी के अनुसार मृतका का नाम रोशनी मीना (32) बताया गया है. गुरुवार को दीपावली के मौके पर घर में साफ-सफाई को लेकर उसका परिवारजनों से विवाद हो गया था. विवाद के बाद रोशनी अपनी ढाई साल की बेटी को लेकर घर से निकल गई और फिर लौटकर नहीं आई. परिवारवालों ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

एनीकेट में मिला शव : शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने रानीवास गांव में बने एनीकेट में कुछ तैरता हुआ देखा. इस मामले की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर नांगल राजावतान पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. जहां महिला और मासूम बच्ची के शव को बाहर निकाला. दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपेंगे शव : पुलिस के अनुसार मृतका का ससुराल रानीवास गांव में है. वहीं पीहर पक्ष को भी मामले की सूचना दे दी गई है और वे जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घरेलू विवाद और तनाव के चलते महिला ने यह कदम उठाया.