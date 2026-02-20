ETV Bharat / state

अलवर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष का मारपीट एवं करंट लगाने का आरोप

अलवर: जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई. पीहर पक्ष के लोगों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने महिला से मारपीट करते एवं करंट लगाकर प्रताड़ित करते. एक दिन पहले भी महिला को करंट लगाकर प्रताड़ित किया था. इससे वह गंभीर घायल हो गई.इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां से महिला को जयपुर रेफर किया गया. जयपुर ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया. पीहर पक्ष के लोग अन्य की सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे. घटना की सूचना नौगांवा पुलिस को दी गई.

नौगांवा थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि फोन पर क्षेत्र के गांव की महिला की मौत की सूचना मिली. पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल भेजा. मेडिकल बोर्ड से मृतका के शव का पोस्टमार्टम से मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगेगा. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी. मृतका के चाचा पप्पू सिंह ने बताया कि मृतका ऊषा बाई (32) की शादी 2009 में हुई थी. शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग महिला को प्रताड़ित करते थे. महिला से मारपीट की जाती और मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी. पप्पू सिंह ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को अन्य व्यक्ति के जरिए घटना की सूचना लगी. वे अन्य परिजनों के मौके पर पहुंचे।

