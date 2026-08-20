उन्नाव में अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत, पोस्टमार्टम हाउस में पैसे मांगने का आरोप
एसीएमओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और परिजनों के पैसे वापस कराए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 11:05 PM IST
उन्नाव : अजगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला की निजी अस्पताल में मौत का मामला सामने आया है. परिजनों के मुताबिक, प्रसव के लिये भर्ती महिला की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की.
मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में पैसे मांगने का आरोप लगाया है.
परिजनों के मुताबिक, जगैन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी रूबी गौतम को प्रसव के लिए 19 अगस्त को अजगैन क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान प्रसव से पहले ही उसकी मौत हो गई.
महिला की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना है कि वह इस मामले में पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराना चाहते थे. गुरुवार को पोस्टमार्टम होना था. परिजनों का आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पैनल से पोस्टमार्टम करवाने की बात कही.
परिजनों का आऱोप है कि पैनल से पोस्टमार्टम करवाने के लिये उन्होंने ढाई हजार रुपये दे दिए. परिजन शिवम ने बताया कि उन्होंने इस बात की जानकारी सपा नेता आंचल वर्मा को दी. जिसके बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन कर शिकायत की. इसके बाद सीएमओ के निर्देश पर एसीएमओ नरेंद्र सिंह पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और मामले की जानकारी ली.
सपा नेता आंचल वर्मा ने कहा कि दुख की घड़ी में परिवार पहले से ही मानसिक और आर्थिक परेशानी में होते हैं. ऐसे में उनसे पोस्टमार्टम या वीडियोग्राफी के नाम पर रुपये मांगना गंभीर मामला है. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले के सामने आने के बाद पोस्टमार्टम हाउस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करने की बात कही है.
एसीएमओ नरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और परिजनों के पैसे वापस कराए गए हैं. उन्होंने कहा कि किसकी संलिप्तता है, इसकी जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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