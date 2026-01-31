डिलीवरी के 8 दिन बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ से की मारपीट, घटना सीसीटीवी मे कैद
धौलपुर में प्रसव के 8 दिन बाद बाद महिला के मौत पर परिजनों का हंगामा.
Published : January 31, 2026 at 8:44 AM IST|
Updated : January 31, 2026 at 9:08 AM IST
धौलपुर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके में घंटाघर रोड स्थित निजी हॉस्पिटल में शुक्रवार साम को उस समय हंगामा हो गया, जब महिला मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टर व एक स्टाफकर्मी के साथ मारपीट कर दी. पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.
सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मीणा ने बताया चिकित्सक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें: अजमेर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, चिकित्सकों पर लगाए गंभीर आरोप
जानकारी के अनुसार इंदोली बसई नवाब, निवासी 27 वर्षीय बबीता पत्नी धर्मेंद्र जाटव को परिजनों ने प्रसव पीड़ा होने पर 20 जनवरी को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था. प्रसूता की सफल डिलीवरी होने के बाद डिस्चार्ज कर घर भेज दिया. बताया जा रहा है दो दिन बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे पुनः हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया.
आगरा में करीब पांच दिन तक इलाज चलने के बावजूद महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद परिजन उसे जयपुर ले गए. एसएमएस अस्पताल जयपुर में उपचार के दौरान प्रसूता की मौत हो गई. महिला की मौत से आक्रोशित परिजन शुक्रवार शाम को धौलपुर के उस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां मृतका का इलाज चला था और वहां मौजूद डॉक्टर अनिल जैसवाल व अस्पताल के एक स्टाफ के साथ मारपीट की.