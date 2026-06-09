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घर में मिली महिला की सड़ी-गली लाश, मकान से बदबू आने पर लगा पता, हत्या की आशंका

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में महिला की मौत का मामला सामने आया है. घर में महिला की सड़ा-गला शव मिला है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 9, 2026 at 5:21 PM IST

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रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर नगर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. यहां वार्ड नंबर-5 स्थित एक मकान से 50 वर्षीय दिव्यांग महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ. मृतका पिछले 11 वर्षों से अकेले रह रही थींय शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है.

मृतका की शिनाख्त 50 वर्षीय रेखा ग्रोवर पुत्री स्वर्गीय नंदलाल ग्रोवर के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेखा ग्रोवर पिछले लगभग 11 वर्षों से अकेले अपने घर में रह रही थीं. स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दो से तीन दिनों से उनके कमरे का शटर बंद था और उन्हें कहीं आते-जाते नहीं देखा गया था. इसी दौरान आसपास के लोगों को मकान से तेज दुर्गंध आने लगी. दुर्गंध बढ़ने पर लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलने के बाद गदरपुर पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे का शटर अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को कटर की सहायता से शटर काटना पड़ा. जब पुलिस टीम कमरे के भीतर पहुंची तो वहां रेखा ग्रोवर का शव पड़ा मिला. शव बुरी तरह सड़-गल चुका था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी मृत्यु कई दिन पहले हो चुकी थी.

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार रेखा ग्रोवर दिव्यांग थीं और लंबे समय से अकेले जीवन यापन कर रही थीं. उनकी देखरेख करने वाला कोई स्थायी सदस्य उनके साथ नहीं रहता था.

गदरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह बृजवाल ने बताया कि सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलकर महिला के शव को बाहर निकाला गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि परिजनों द्वारा दी गई तहरीर तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. वहीं मृतका के भतीजे राजकुमार ग्रोवर ने अपनी बुआ की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए हत्या की आशंका जताई है.

उनका कहना है कि परिस्थितियां सामान्य मृत्यु की ओर संकेत नहीं करतीं और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. परिजनों की आशंका के बाद पुलिस ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है.

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गदरपुर घर में महिला की लाश मिली
गदरपुर में महिला हत्या मामला
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