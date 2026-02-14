ETV Bharat / state

आमेर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई: कैफे संचालक महिला ने मचाया बवाल, होमगार्ड से हाथापाई

कैफे संचालक महिला ने टारगेट कर कार्रवाई का आरोप लगाया है, वहीं नगर निगम में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

woman created a ruckus
नगर निगम टीम से उलझती महिला (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 5:23 PM IST

जयपुर: नगर निगम की ओर से आमेर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. आमेर के गांधी चौक के पास नगर निगम की टीम दुकानों के बाहर सड़क पर अतिक्रमण हटा रही थी. नगर निगम के कर्मचारी एक कैफे के बाहर सामान उठाने लगे तो कैफे संचालक महिला ने बवाल मचा दिया. कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम और महिला के बीच काफी झगड़ा हुआ. महिला होमगार्ड ने महिला को पकड़कर रोकने का प्रयास किया. इस दौरान नगर निगम की टीम और महिला के बीच हाथापाई शुरू हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के दौरान कैफे के बाहर रखा सामान जब्त किया जा रहा था. कैफे संचालक महिला ने इसका विरोध किया. इस बात को लेकर महिला और नगर निगम कर्मचारियों के बीच बहस हो गई. महिला होमगार्ड और कैफे संचालक महिला आमने-सामने आ गई. सड़क पर भीड़ जमा हो गई. नगर निगम की टीम में शामिल महिला होमगार्ड और कैफे संचालक महिला के बीच नोकझोंक देखते ही देखते धक्का-मुक्की और गुथमगुथा में बदल गई.

कैफे संचालक महिला ने मचाया बवाल (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: केडीए ने 35 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण, कॉमर्शियल स्कीम पर जम गए थे अतिक्रर्मी

कैफे संचालक महिला का आरोप, टारगेट कर रहे: कैफे संचालक महिला सौम्या मीणा का कहना था कि उनके साथ नगर निगम टीम ने दुर्व्यवहार किया, जबकि नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही थी. महिला की ओर से सरकारी काम में बाधा डाली गई है. सौम्या मीणा का कहना है कि टारगेट करके नगर निगम की टीम उनके कैफे पर पहुंची थी. कैफे के बाहर रखा सामान उठा लिया, जब उसने बात करने की कोशिश की तो नगर निगम की टीम के साथ मौजूद महिला कर्मियों ने बाल पकड़कर मारपीट की. उसने कहा कि अतिक्रमण हटाना है तो पूरे आमेर से हटाया जाए. भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है. सौम्या ने बताया कि तीन दिन पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम आमेर पहुंची थी. आमेर फोर्ट के सामने एक खिलोने बेचने वाली वृद्ध महिला के खिलौने और उसका कांटा उठाकर ले गए थे, इसका विरोध किया था. इस पर उसके साथ बदसलूकी की गई थी. इसके बाद शुक्रवार को टारगेट करके उसके कैफे पर कार्रवाई करने पहुंच गए.

नगर निगम टीम से उलझती महिला (ETV Bharat Jaipur)

अस्थायी अतिक्रमण हटाया था: नगर निगम के उपायुक्त (विजिलेंस) पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का कहना था कि महिला ने अस्थाई अतिक्रमण कर रखा था. महिला ने एक सप्ताह पहले भी नगर निगम की कार्रवाई में व्यवधान डाला . उस वक्त भी उसे हिरासत में लिया गया था. इसके बाद शुक्रवार को कार्रवाई के दौरान इसी महिला ने महिला होमगार्ड का डंडा छीन कर हमला किया. जब रोकने की कोशिश की गई, तो खुद जमीन पर लेट गई. महिला के खिलाफ आमेर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

