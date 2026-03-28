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रुद्रपुर में महिला के साथ 14 और 15 साल की दो लड़कियां 2 महीने से लापता, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: कुछ समय पहले एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि उत्तराखंड से हर साल हजारों लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं. इस सूचना से हड़कंप मच गया था. ऊधम सिंह नगर जिले में फिर एक महिला और दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर है. रुद्रपुर से एक महिला अपनी दो नाबालिग भतीजियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

रुद्रपुर में महिला समेत दो नाबालिग लड़कियां लापता: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक महिला और दो नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है. इससे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शास्त्री नगर निवासी एक शख्स ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 फरवरी की रात उनकी पत्नी उम्र लगभग 23 वर्ष उनकी दो भतीजियों 15 वर्ष और 14 वर्ष को लेकर बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई.

बंद आ रहा है महिला का फोन: परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह तक तीनों घर वापस नहीं लौटीं. इसके बाद इस शख्स ने अपने स्तर पर सभी संभावित स्थानों और रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई है.

ये है तीनों का हुलिया: तहरीर में तीनों के हुलिए का भी उल्लेख किया गया है. महिला का रंग सांवला, कद लगभग 5 फुट और शरीर स्वस्थ बताया गया है. वहीं दोनों नाबालिग लड़कियों का रंग सांवला, कद लगभग 4 फुट और शरीर सामान्य बताया गया है. तीनों के घर से निकलते समय सूट-सलवार पहने होने की जानकारी दी गई है. इस शख्स ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी और दोनों नाबालिग भतीजियों की जल्द से जल्द तलाश की जाए और सुरक्षित घर वापस लाया जाए.