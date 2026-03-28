रुद्रपुर में महिला के साथ 14 और 15 साल की दो लड़कियां 2 महीने से लापता, गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज
महिला और दोनों नाबालिग लड़कियों के लापता होने की घटना ट्रांजिट कैंप इलाके की है, महिला का मोबाइल बंद आ रहा है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 28, 2026 at 1:13 PM IST
रुद्रपुर: कुछ समय पहले एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि उत्तराखंड से हर साल हजारों लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं. इस सूचना से हड़कंप मच गया था. ऊधम सिंह नगर जिले में फिर एक महिला और दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर है. रुद्रपुर से एक महिला अपनी दो नाबालिग भतीजियों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.
रुद्रपुर में महिला समेत दो नाबालिग लड़कियां लापता: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक महिला और दो नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है. इससे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, शास्त्री नगर निवासी एक शख्स ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 फरवरी की रात उनकी पत्नी उम्र लगभग 23 वर्ष उनकी दो भतीजियों 15 वर्ष और 14 वर्ष को लेकर बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई.
बंद आ रहा है महिला का फोन: परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह तक तीनों घर वापस नहीं लौटीं. इसके बाद इस शख्स ने अपने स्तर पर सभी संभावित स्थानों और रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे चिंता और बढ़ गई है.
ये है तीनों का हुलिया: तहरीर में तीनों के हुलिए का भी उल्लेख किया गया है. महिला का रंग सांवला, कद लगभग 5 फुट और शरीर स्वस्थ बताया गया है. वहीं दोनों नाबालिग लड़कियों का रंग सांवला, कद लगभग 4 फुट और शरीर सामान्य बताया गया है. तीनों के घर से निकलते समय सूट-सलवार पहने होने की जानकारी दी गई है. इस शख्स ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी और दोनों नाबालिग भतीजियों की जल्द से जल्द तलाश की जाए और सुरक्षित घर वापस लाया जाए.
गुमशुदगी का मामला दर्ज: इस संबंध में ट्रांजिट कैंप कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि तीनों की मूवमेंट का पता लगाया जा सके. प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि-
जल्द ही सुराग मिलने की उम्मीद है और तीनों को सकुशल ढूंढ कर परिवार के सुपुर्द किया जाएगा. फिलहाल पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है.
-मोहन चंद्र पांडे, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ट्रांजिट कैंप-
ट्रांजिट कैंप प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि 5 तारीख को उनके द्वारा परिजन द्वारा तहरीर दे दी गई थी. लेकिन परिजन का ससुराल बिहार में था. उनके द्वारा वहां जाकर छानबीन की गई. वहां नहीं मिले तो वापस आकर उनके द्वारा 27 तारीख को दोबारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. छानबीन शुरू कर दी गई है.
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