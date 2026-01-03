ETV Bharat / state

बाड़मेर में ब्लैकमेल: अश्लील वीडियो बना मांग रहे थे 40 लाख, युवती समेत दो गिरफ्तार

दिल्ली निवासी युवती ने बाड़मेर के युवक को प्रेमजाल में फंसाकर बनाया अश्लील वीडियो और फिर मांगे पैसे.

Kotwali Police Station, Barmer
कोतवाली थाना, बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 3, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने ब्लैकमेल मामले में आरोपी युवती समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया. युवती ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़ित युवक को अपने मोहजाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 40 लाख रुपए देने का दबाव बनाया. युवती की धमकियों से तंग पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने युवती और उसके साथी को पीड़ित से पैसे लेते गिरफ्तार कर लिया.

कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बाड़मेर निवासी युवक ने परिवाद दिया कि उसे एक युवती व उसका साथी ब्लैकमेल कर रहे हैं. 40 लाख रुपए मांग रहे हैं. पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू की. युवती और साथी को पीड़ित युवक से समझौते में तय पैसे लेते समय गिरफ्तार किया.

पढ़ें:हनीट्रैप मामले में फंसाकर ऐंठे 3 लाख रुपए, खरीदा एसी और बाइक, आरोपी गिरफ्तार

मांगे थे 40 लाख और समझौता 10 लाख में: पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती मूलत: पश्चिम बंगाल की ​है, जो अब दिल्ली में रहती है. युवती ने बाड़मेर निवासी साथी के साथ साजिश रची. उसने एक युवक को प्रेमजाल में फंसा अश्लील वीडियो बना लिया. पीड़ित युवक पर 40 लाख रुपए देने का दबाव बना रही थी. ऐसा नहीं करने पर दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकियां दी. पीड़ित ने इतने पैसे नहीं होने की बात कही. पीड़ित का युवती को करीब 10 लाख रुपए देने का समझौता हुआ. पुलिस ने समझौते में तय राशि लेते आरोपी युवती और उसके साथी को पकड़ लिया.

पढ़ें:व्यापारी को हनीट्रैप में फंसा कर मांगी 15 लाख की फिरौती, महिला सहित तीन गिरफ्तार

TAGGED:

TWO ARRESTED IN BLACKMAIL CASE
BARMER POLICE ACTION
MAKE VIDEOS AND DEMAND 40 LAKH
THREAT OF FRAMED FOR MOLESTATION
BLACKMAIL CASE IN BARMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.