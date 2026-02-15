ETV Bharat / state

सिरोही: झोपड़े में आग लगने से मां और 4 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच में जुटी पुलिस

सिरोही में कच्चे झोपड़े में भीषण आग लगने से महिला और 4 माह के मासूम बेटे की जलकर दर्दनाक मौत हो गई.

SIROHI FIRE ACCIDENT
आबूरोड थाना, सिरोही (ETV Bharat Sirohi)
सिरोही: जिले के आबूरोड क्षेत्र में एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है, जिसमें एक मां और उसके मात्र चार महीने के मासूम बेटे की आग लगने से जलकर दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना रीको थाना क्षेत्र के मावल सरहद पर नदी के किनारे बने एक कच्चे झोपड़े में हुई, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है.

थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि झोपड़े में अचानक आग लग गई. इसकी चपेट में आने वाली महिला गोविन्द और उनका चार माह का बेटा विष्णु बच नहीं पाए. आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों को बाहर निकलने या मदद मांगने का भी मौका नहीं मिला, और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. सीओ गोमाराम, थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिए गए.

जांच में जुटी पुलिस: थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग अचानक लगने की बात सामने आई है, लेकिन इसके सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. मृतका के पिता की रिपोर्ट पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब गहन जांच कर रही है कि आग कैसे लगी, उस समय झोपड़े में और कौन मौजूद था, और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने लाई जाएगी.

