सिरोही: झोपड़े में आग लगने से मां और 4 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच में जुटी पुलिस

सिरोही: जिले के आबूरोड क्षेत्र में एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है, जिसमें एक मां और उसके मात्र चार महीने के मासूम बेटे की आग लगने से जलकर दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना रीको थाना क्षेत्र के मावल सरहद पर नदी के किनारे बने एक कच्चे झोपड़े में हुई, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है.

थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि झोपड़े में अचानक आग लग गई. इसकी चपेट में आने वाली महिला गोविन्द और उनका चार माह का बेटा विष्णु बच नहीं पाए. आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों को बाहर निकलने या मदद मांगने का भी मौका नहीं मिला, और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया. सीओ गोमाराम, थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद परिजनों को सौंप दिए गए.