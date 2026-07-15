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नांगलोई मेट्रो स्टेशन से महिला ने लगाई छलांग, पुलिस जांच में जुटी

नांगलोई मेट्रो स्टेशन पर इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान खींचा है.

नांगलोई मेट्रो स्टेशन से महिला ने लगाई छलांग
नांगलोई मेट्रो स्टेशन से महिला ने लगाई छलांग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 1:00 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नांगलोई मेट्रो स्टेशन से एक महिला ने छलांग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

मंगलवार रात नांगलोई मेट्रो स्टेशन पर आठ बजे करीब 35 से 40 वर्ष की एक महिला ने अचानक ऊंचाई से छलांग लगा दी. घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और संबंधित एजेंसियों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, फिलहाल महिला की पहचान और उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका पता लगाया जा रहा है.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में आत्महत्या के प्रयास सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है. महिला की हालत को लेकर डॉक्टरों की निगरानी जारी है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. महिला ने यह कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा. नांगलोई मेट्रो स्टेशन पर हुई इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान खींचा है.

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