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नांगलोई मेट्रो स्टेशन से महिला ने लगाई छलांग, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नांगलोई इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नांगलोई मेट्रो स्टेशन से एक महिला ने छलांग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

मंगलवार रात नांगलोई मेट्रो स्टेशन पर आठ बजे करीब 35 से 40 वर्ष की एक महिला ने अचानक ऊंचाई से छलांग लगा दी. घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और संबंधित एजेंसियों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, फिलहाल महिला की पहचान और उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका पता लगाया जा रहा है.