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Special: इलाज और आस्था का अनोखा संगम, NIA अस्पताल का 'मनोकामना रजिस्टर', जहां मरीज लिखते हैं अपनी मन्नत

ठीक होने के बाद कई मरीज वापस आकर अपनी मनोकामना पूरी होने की बात भी रजिस्टर में लिखते हैं. आदित्य आत्रेय की स्पेशल रिपोर्ट.

NIA अस्पताल का 'मनोकामना रजिस्टर
आयुर्वेद अस्पताल में 'मनोकामना रजिस्टर' (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 5:06 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 6:00 PM IST

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जयपुर: क्या केवल थेरपी और कड़वी दवाओं से गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं? चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि जब तक मरीज मन से जीतने की ठान न ले, तब तक दवाएं बेअसर रहती हैं. इसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सोच के साथ जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) ने एक ऐसी अनूठी पहल की है, जहां गंभीर मरीजों का इलाज दवाओं और थेरपी के साथ-साथ भगवान के दरबार में रखे एक 'मनोकामना रजिस्टर' से किया जा रहा है.

दो साल पहले शुरू हुई ये पहल: आमतौर पर इलाज को सिर्फ दवाइयों, जड़ी-बूटियों और थेरपी तक सीमित माना जाता है, लेकिन जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इस धारणा को बदल दिया है. संस्थान ने दवा और पंचकर्म चिकित्सा के साथ-साथ भगवान में आस्था, सकारात्मक सोच और मानसिक मजबूती को भी उपचार का अहम हिस्सा बनाया है. अस्पताल के परिसर में स्थित भोमियाजी मंदिर और भगवान धन्वंतरि मंदिर में करीब दो वर्ष पहले शुरू किया गया ‘मनोकामना रजिस्टर’ अब मरीजों और उनके परिजनों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गया है.

आयुर्वेद अस्पताल में अनोखा रजिस्टर (ETV Bharat Jaipur)

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रजिस्टर में लिखतें हैं अपनी मन्नत: संस्थान के पंचकर्म विभाग के एचओडी प्रोफेसर गोपेश मंगल बताते हैं कि यह अनूठी पहल न केवल मरीजों को भावनात्मक और मानसिक संबल प्रदान कर रही है, बल्कि पूरे उपचार प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समग्र बना रही है. मरीज अपनी इच्छाएं, प्रार्थनाएं, स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं और सकारात्मक भावनाएं इस रजिस्टर में दर्ज करते हैं. कुछ मरीज इलाज पूरा होने के बाद दोबारा संस्थान पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी होने का आभार भी व्यक्त करते हैं.

अस्पताल में 'मनोकामना रजिस्टर'
अस्पताल में मनोकामना रजिस्टर (ETV Bharat GFX)

पंचकर्म विभाग की जिम्मेदारी और दृष्टिकोण: उन्होंने बताया कि आयुर्वेद केवल शारीरिक रोगों तक सीमित नहीं है. यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देता है. आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा इसी सिद्धांत पर आधारित है. उन्होंने बताया कि ‘सत्व’ का अर्थ है मन और मन को मजबूत बनाकर रोग से लड़ने की क्षमता विकसित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है. उन्होंने आगे कहा कि गंभीर या लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे मरीज अक्सर चिंता, तनाव और निराशा का शिकार हो जाते हैं. पंचकर्म की विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ यदि उन्हें आध्यात्मिक और मानसिक सहारा मिले तो इलाज का असर कई गुना बढ़ जाता है.

अस्पताल में 'मनोकामना रजिस्टर'
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (ETV Bharat GFX)

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रजिस्टर में क्या लिखा जाता है?: प्रोफेसर मंगल ने बताया कि मरीज रजिस्टर में सबसे ज्यादा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, रोगमुक्ति और पूर्ण स्वस्थ्य की कामनाएं दर्ज करते हैं. कई मरीज उपचार के दौरान अपनी भावनाओं को लिखकर मानसिक शांति पाते हैं. पंचकर्म से पैरालिसिस का इलाज करवाने आए एक मरीज ने बताया कि आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरि के नाम का जप करने और अपनी भावनाएं लिखने से मन को गहरी शांति और संतोष मिलता है.

NIA अस्पताल में 'मनोकामना रजिस्टर'
मरीज रजिस्टर में लिखते हैं स्वस्थ होने की मनोकामना (ETV Bharat Jaipur)

संस्थान की सुविधाएं और आंकड़े: प्रोफेसर गोपेश मंगल ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म विभाग के तहत करीब 40 प्रकार की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं. इनमें औषधीय मालिश, कटिबस्ति, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन जैसी पारंपरिक थेरेपी शामिल हैं. यहां प्रतिदिन औसतन 200 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. प्रोफेसर गोपेश मंगल जोर देकर कहते हैं कि रोगमुक्ति केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं करती. मरीज की मानसिक स्थिति उपचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, यदि मरीज आशावादी रहता है और उसके भीतर स्वस्थ होने का विश्वास बना रहता है, तो उपचार का प्रभाव और अधिक सकारात्मक हो जाता है.

NIA अस्पताल में 'मनोकामना रजिस्टर'
मनोकामना रजिस्टर में लिखता हुआ मरीज (ETV Bharat Jaipur)

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ठीक होने पर लौटते हैं मरीज: प्रोफेसर गोपेश के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह केवल एकतरफा प्रार्थना नहीं है, जब मरीज यहां के इलाज और अपनी सकारात्मक सोच से पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनमें से कई मरीज दोबारा संस्थान के मंदिरों में पहुंचते हैं और मनोकामना रजिस्टर में अपनी मन्नत पूरी होने की बात दर्ज करते हैं. उनका कहना है कि पुराने मरीजों के ये सुखद अनुभव नए आने वाले गंभीर मरीजों के आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं.

NIA अस्पताल का मंदिर
NIA अस्पताल का मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

मरीजों की उम्मीद का रजिस्टर: प्रोफेसर मंगल कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अब स्वीकार कर रहा है कि प्लेसिबो इफेक्ट और सकारात्मक मानसिकता रिकवरी की गति बढ़ा सकती है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इस वैज्ञानिक सत्य को अपनी पारंपरिक जड़ों के साथ जोड़कर एक मॉडल तैयार किया है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सामंजस्यपूर्ण उपचार प्रदान करता है. मनोकामना रजिस्टर अब सिर्फ एक रजिस्टर नहीं, बल्कि मरीजों के विश्वास और उम्मीद का जीवंत दस्तावेज बन गया है. यह पहल अन्य आयुर्वेदिक संस्थानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो सकती है, जहां इलाज को और अधिक समग्र और मानवीय बनाया जा सके.

NIA अस्पताल जयपुर
पंचकर्म पद्धति से मरीज का इलाज (ETV Bharat Jaipur)

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Last Updated : June 27, 2026 at 6:00 PM IST

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