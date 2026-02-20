ETV Bharat / state

बिहार से पलामू में घुसा जंगली हाथी, वन विभाग में जारी किया अलर्ट

पलामूः जिला में हुसैनाबाद के इलाके में बिहार से एक जंगली हाथी घुस आया है. बिहार के नबीनगर के इलाके से जंगली हाथी पलामू के हुसैनाबाद के एकौनी गांव के रास्ते से घुसा है. इस दौरान हाथी ने कई झुग्गी-झोपड़ी और ईंट भट्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है.

जंगली हाथी के यहां घुसने के बाद पलामू वन विभाग की टीम ने हाई अलर्ट जारी किया है. हुसैनाबाद इलाके में मोहम्मदगंज छतरपुर और पाटन के इलाके के वनकर्मी एवं होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है. सभी हाथी के रूट पर निगरानी रख रहे हैं और उसे सुरक्षित इलाके में भेजने की कोशिश कर रहे हैं.

पलामू के इलाके में जंगली हाथी (ETV Bharat)

पलामू डीएफओ सत्यम कुमार ने बताया कि जंगली हाथी के आने को लेकर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील की गई है. ग्रामीणों को रात में खास ध्यान रखने को कहा गया कि वो घर से बाहर निकलने के बाद सावधान रहे. डीएफओ ने बताया कि वन कर्मी और होम गार्ड के जवानों को इलाके में तैनात किया गया है. वे खुद इलाके में रवाना हो गए हैं.