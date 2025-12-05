ETV Bharat / state

हरिद्वार की कॉलोनी में घुसा जंगली हाथी, खड़ी कार में की तोड़फोड़

हरिद्वार: शहर के रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है. अब ये जंगली हाथी लोगों की संपत्ति को भी नुकसान भी पहुंचाने लगे हैं. ताजा मामला हरिद्वार के राजा गार्डन कॉलोनी का है. यहां वसुंधरा एंक्लेव में एक जंगली हाथी घुस आया और गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ कर डाली. हाथी ने कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया. हाथी द्वारा कार को तोड़ने की यह घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कॉलोनी में घुसा हाथी, कार में की तोड़फोड़: वायरल वीडियो में हाथी कार को टक्कर मारता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि हाथी ने कार पर गुस्सा उतारा या कार के पास बैठे कुत्ते पर, इसका पता नहीं चल पाया है. लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक जंगली हाथी गली में घुसता है. कार के पास बैठा कुत्ता हाथी पर भौंकते हुए कार के नीचे घुस जाता है. कुत्ते पर हमला करने के चक्कर में हाथी सीधा कार पर अपने दांतों से टक्कर मारता है. एक ही टक्कर में कार को टीन के डिब्बे की तरह उठा देता है. हाथी केवल कार में एक ही टक्कर मारता है और एक टक्कर में कार क्षतिग्रस्त हो गई. इस दौरान कार के शॉक सेंसर अलार्म बजने लगते हैं. ये सुनकर हाथी आगे बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर हाथी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.