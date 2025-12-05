ETV Bharat / state

हरिद्वार की कॉलोनी में घुसा जंगली हाथी, खड़ी कार में की तोड़फोड़

वसुंधरा एंक्लेव में एक जंगली हाथी घुस आया और गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ कर डाली

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 5, 2025 at 8:29 AM IST

हरिद्वार: शहर के रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है. अब ये जंगली हाथी लोगों की संपत्ति को भी नुकसान भी पहुंचाने लगे हैं. ताजा मामला हरिद्वार के राजा गार्डन कॉलोनी का है. यहां वसुंधरा एंक्लेव में एक जंगली हाथी घुस आया और गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ कर डाली. हाथी ने कार को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया. हाथी द्वारा कार को तोड़ने की यह घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कॉलोनी में घुसा हाथी, कार में की तोड़फोड़: वायरल वीडियो में हाथी कार को टक्कर मारता हुआ साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि हाथी ने कार पर गुस्सा उतारा या कार के पास बैठे कुत्ते पर, इसका पता नहीं चल पाया है. लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक जंगली हाथी गली में घुसता है. कार के पास बैठा कुत्ता हाथी पर भौंकते हुए कार के नीचे घुस जाता है. कुत्ते पर हमला करने के चक्कर में हाथी सीधा कार पर अपने दांतों से टक्कर मारता है. एक ही टक्कर में कार को टीन के डिब्बे की तरह उठा देता है. हाथी केवल कार में एक ही टक्कर मारता है और एक टक्कर में कार क्षतिग्रस्त हो गई. इस दौरान कार के शॉक सेंसर अलार्म बजने लगते हैं. ये सुनकर हाथी आगे बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर हाथी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कॉलोनी में घुसा हाथी (CCTV footage)

वीडियो की जांच कर रहा है वन विभाग: हालांकि वन प्रभाग वायरल वीडियो की जांच कराने की बात कह रहा है. रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि-

वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है. हाथियों को रोकने के लिए गश्ती दल अलर्ट है. लगातार जगजीतपुर क्षेत्र में हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है.
-शैलेंद्र सिंह नेगी, रेंज अधिकारी-

मिस्सरपुर में भी तोड़े थे वाहन: वैसे तो हरिद्वार के जगजीतपुर में हाथियों की मूवमेंट सबसे ज्यादा देखी जा रही है. लेकिन पिछले कई दिनों से जंगली हाथी मिस्सरपुर गांव में भी दस्तक देने लगे हैं. कुछ दिन पूर्व मिस्सरपुर में सात हाथियों का एक झुंड घुस आया था. वहां भी हाथियों ने घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया था. इतना ही नहीं जंगली हाथी गाड़ोवाली गांव से सटे खेतों में घुसकर फसलों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं. वन विभाग हाथियों को रोकने का दावा तो कर रहा है, लेकिन हाथी रोजाना आबादी में घुस रहे हैं और अब तो वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने लगे हैं.
