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आखिर समाज क्या कहेगा, बीवी की बेवफाई से आहत पति ने दे दी जान !

बीवी की बेवफाई से आहत युवक ने जान दी ! ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी. युवक का शव सोमवार के एक पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गयी.

पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले मृतक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गयी थी, जिसकी वज़ह से डिप्रेशन में आये युवक ने यह कदम उठाया है. मृतक को डर था कि आखिर समाज क्या कहेगा.

इधर परिजनों की तरफ से इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप भी लगाया गया था. और कार्यवाही की मांग को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया था, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर शांत भी करा दिया. पुलिस ने परिजनों को जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है.

फिरोजाबाद के थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव गढ़ी भाऊ में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने खेत में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ देखा. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान रविंद्र के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन परिजनों ने इसे सिरे से खारिज करते हुए हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि यह सुनियोजित हत्या है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है.