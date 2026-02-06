ETV Bharat / state

अनूपगढ़ में राजा रघुवंशी मर्डर की तर्ज पर रची साजिश: 'संस्कारी बहू' ने शादी के 3 महीने बाद प्रेमी से कराई पति की हत्या

न केवल मृतक आशीष के परिजन बल्कि अंजू के घर वाले भी दोषियों को फांसी की मांग कर रहे हैं.

Ashish and Anju's wedding picture
आशीष और अंजू की शादी की तस्वीर (ETV Bharat Anupgarh)
अनूपगढ़: मध्यप्रदेश के राजा रघुवंशी (Raja Raghuvanshi Murder Case) का हनीमून के लिए मेघालय ले जाकर हत्या करने जैसा ही मामला अनूपगढ़ क्षेत्र में सामने आया है. अनूपगढ़ में तीन माह पहले विवाह बंधन में बंधे आशीष और अंजू टहलने निकले, जहां नव दंपती पर हमला हुआ. आशीष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंजू के गहने लूट लिए गए और सड़क पर बेहोश छोड़ दिया गया. पुलिस ने जांच की तो पूरा मामला ही पलट गया. इसमें पता चला कि अंजू ने अपने प्रेमी संजू और उसके दो दोस्तों के साथ मिलकर आशीष की हत्या कराई और इसे लूट दिखाने की कोशिश की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स से साजिश का पर्दाफाश हो गया. इधर, पहले से सदमे में चल रहा मृतक का परिवार अंजू की साजिश से सन्न है. इधर, जवान बेटा खोने से मृतक की मां गहरे सदमे में है.

अंधी चाहत में खूनी खेल: 30 जनवरी की रात रावला थाना क्षेत्र के गांव 01 केएलएम में 27 वर्षीय आशीष की हत्या पत्नी अंजू ने प्रेमी संजू और उसके दो साथियों के साथ मिलकर की थी. अंजू के चाचा रवि कुमार और आशीष के परिवार ने प्रशासन से अंजू और अन्य दोषियों को फांसी देने की मांग की.अंजू के ससुर रामरख और चाचा ससुर रामचंद्र ने बताया कि शादी के बाद से अंजू का व्यवहार सबके लिए अच्छा था, मगर उसके दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी कि किसी को आभास नहीं हो पाया. अनूपगढ़ की घटना ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की याद दिला दी, जिसमें मध्यप्रदेश निवासी राजा की हनीमून के दौरान उसकी पत्नी सोनम ने मेघालय में हत्या करवा दी थी.

दोषियों को सजा की मांग (वीडियो ईटीवी भारत अनूपगढ़)

फांसी की मांग: आशीष की हत्या के बाद से अंजू की मां, उसके चाचा रवि व अन्य कई रिश्तेदार आशीष के घर पर ही थे. अंजू की मां अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आज सुबह ही अपने घर सादुलशहर लौट गईं. चाचा रवि अभी आशीष के घर पर हैं. रवि ने बताया, अंजू के पिता की मौत 10-12 साल पहले हुई थी. अंजू एमकॉम कर रही थी.रवि ने कहा कि अंजू, संजू और उसके दोस्त रॉकी और बादल को फांसी या उम्रकैद मिलनी चाहिए.

घर के आसपास रोज घूमते: मृतक आशीष के चचेरे भाई अंकित ने बताया, आशीष जूलॉजी से एमएससी के बाद श्रीगंगानगर से बीएड कर रहा था. आशीष रोज शाम को खाने के बाद घूमता था. 30 जनवरी की शाम भी अंकित, पत्नी जमना, छोटा भाई अखिलेश, आशीष और उसकी पत्नी अंजू एक साथ घूमने गए. एक घंटे बाद अंकित, जमना और अखिलेश मृतक के घर से 800 मीटर दूर अपने घर चले गए जबकि आशीष एवं अंजू वही घूमते रहे.

अंजू घर से दूर ले गई: अंकित ने बताया कि आशीष और परिजन घर के आसपास ही घूमते थे. घटना के दिन अकेले होने पर अंजू आशीष को घर से दूर दूसरी ओर ले गई. घटनास्थल से 50-60 मीटर दूर संजू अपने दोस्त बादल और रॉकी के साथ झाड़ियां में छुपा था. अंजू ने आशीष को थोड़ी दूर और चलने को कहा तो उसने मना कर दिया. फिर अंजू ने झाड़ियां में छुपे प्रेमी को इशारा कर दिया. आरोपियों ने आशीष पर डंडों से हमला कर उसे बेहोश किया और फिर मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी. बाद में अंजली ने हत्या को दुर्घटना और लूट का रूप देने के लिए आरोपियों को आशीष का मोबाइल फोन और अपने झुमके देकर मौके से भगा दिया.

संस्कारी बहू की तरह रही : अंजू के ससुर रामरख ने बताया, हत्या के बाद अंजू ने अचेत होने का नाटक किया. 31 जनवरी को अंजू को होश आया तो पुलिस ने पूछताछ की. अंजू हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, मगर पुलिस को बताया कि वे 30 जनवरी को घूम रहे थे कि कार में चार-पांच युवक आए और लूट के लिए आशीष पर हमला कर दिया. रामरख खेती करते हैं और आशीष चार में सबसे छोटा बेटा था. आशीष और अंजू की शादी 30 अक्टूबर 2025 को हुई. शादी के बाद से अंजू का व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा था. रामरख ने बताया, उनके संयुक्त परिवार में 16 सदस्य हैं. अंजू सभी बड़ों का ध्यान रखती और संस्कारी बहू की तरह रही. आशीष के चाचा रामचंद्र सरकारी टीचर हैं, जिनके दो बेटियां होने के कारण करीब 4 साल पहले परिवार की सहमति से उन्होंने आशीष को गोद लिया था.

