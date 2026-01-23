ETV Bharat / state

आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसलमेर-बहरोड़ में मावठ की बारिश, फिर लुढ़का पारा

बारिश के दौरान जैसलमेर की सड़क ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर/ बहरोड़: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजस्थान के जैसलमेर और बहरोड़ ​सहित अनेक जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदली. इनों दोनों जिलों सहित समूचे राजस्थान में मावठ की बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और सर्दी का असर बढ़ गया है. हालांकि, यह बारिश रबी फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है और किसानों के चेहरे पर राहत देखी जा सकती है. जैसलमेर में मावठ : जिले में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और दिनभर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती रहीं. इन हवाओं के चलते दिन में ही ठंडक महसूस की जाने लगी और वातावरण में नमी बढ़ गई. गुरुवार शाम होते-होते मौसम ने और अधिक रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया. पहले जिले के ग्रामीण इलाकों में मावठ की बारिश का दौर शुरू हुआ. सम, रामगढ़ सहित आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. बारिश के साथ ठंडी हवाओं के चलने से सर्दी का असर अचानक बढ़ गया. खेतों और खुले इलाकों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई, जिससे पूरे वातावरण में ठंडक और नमी महसूस की गई. रात करीब 8 बजे जैसलमेर शहर में भी मावठ की बारिश का दौर शुरू हो गया. शहर के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रही, जो देर रात तक जारी थी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मावठ की बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में सामान्य रूप से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलती है. पढ़ें: राजस्थान में मौसम की करवट आज से: कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट