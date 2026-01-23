ETV Bharat / state

आ गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसलमेर-बहरोड़ में मावठ की बारिश, फिर लुढ़का पारा

पश्चिमी विक्षोभ से जैसलमेर-बहरोड़ में मावठ हुई. अगले दो दिन भी बारिश का अनुमान है. किसानों को फसल के लिए राहत है.

Weather updates in rajasthan
बारिश के दौरान जैसलमेर की सड़क (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 8:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर/ बहरोड़: पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण राजस्थान के जैसलमेर और बहरोड़ ​सहित अनेक जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदली. इनों दोनों जिलों सहित समूचे राजस्थान में मावठ की बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और सर्दी का असर बढ़ गया है. हालांकि, यह बारिश रबी फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है और किसानों के चेहरे पर राहत देखी जा सकती है.

जैसलमेर में मावठ : जिले में सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और दिनभर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती रहीं. इन हवाओं के चलते दिन में ही ठंडक महसूस की जाने लगी और वातावरण में नमी बढ़ गई. गुरुवार शाम होते-होते मौसम ने और अधिक रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया. पहले जिले के ग्रामीण इलाकों में मावठ की बारिश का दौर शुरू हुआ. सम, रामगढ़ सहित आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. बारिश के साथ ठंडी हवाओं के चलने से सर्दी का असर अचानक बढ़ गया. खेतों और खुले इलाकों में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई, जिससे पूरे वातावरण में ठंडक और नमी महसूस की गई. रात करीब 8 बजे जैसलमेर शहर में भी मावठ की बारिश का दौर शुरू हो गया. शहर के कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रही, जो देर रात तक जारी थी. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मावठ की बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में सामान्य रूप से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलती है.

पढ़ें: राजस्थान में मौसम की करवट आज से: कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट

फसलों के लिए बेहद लाभकारी : मावठ रबी फसलों के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है. गेहूं, सरसों, चना और अन्य फसलों को इससे पर्याप्त नमी मिलती है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर इस बारिश से खुशी साफ दिखाई दे रही है. कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले एक-दो दिन तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. विभाग ने लोगों को मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश के आसार, सबसे ठंडा रहा फतेहपुर शेखावाटी

Weather updates in rajasthan
बहरोड़ में बारिश (ETV Bharat Behror)

बहरोड़ में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव: बहरोड़ जिले में बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. शीतलहर के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है. मौसम में आए इस बदलाव से आमजन को जहां सर्दी का एहसास बढ़ गया है, वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बहरोड़ सहित जिले में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा और ठंड मिलकर सर्दी का असर और बढ़ा रहे हैं. रबी फसलों के लिहाज से मावठ की बारिश को बेहद लाभकारी बताया जा रहा है. खासतौर पर गेहूं, चना और जौ की फसलों के लिए यह बारिश ‘सोना बनकर’ आई है. खेतों में बोई गई फसलों को इस समय नमी की आवश्यकता थी, जो इस बारिश से पूरी होती नजर आ रही है. इससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है.

TAGGED:

पश्चिमी विक्षोभ
जैसलमेर में मावठ
WESTERN DISTURBANCE
RAIN IN BEHROR
WEATHER UPDATES IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.