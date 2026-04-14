नोएडा में हिंसा भड़काने और कानून-व्यवस्था बाधित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए: पुलिस कमिश्नर
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है. इस तरह का बड़ा प्रदर्शन अचानक नहीं होता.
Published : April 14, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने मंगलवार को श्रमिक असंतोष की जांच से जुड़े अहम खुलासे साझा किए. उन्होंने संकेत दिया कि हिंसा भड़काने और कानून-व्यवस्था बाधित करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए. उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में सात एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने करीब 50 सोशल मीडिया हैंडल की भी पहचान की है, जो कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने और मजदूरों को उकसाने में शामिल थे.
पुलिस कमिश्नर के अनुसार, कम से कम दो व्हाट्सएप ग्रुप की पहचान की गई है, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों को जुटाने और स्थिति को उग्र बनाने के लिए किया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह का बड़ा प्रदर्शन अचानक नहीं होता. इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है. जांच में बाहरी एंगल की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस को शक है कि नोएडा में प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पहले उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसी तरह के आंदोलनों में शामिल रह चुके हैं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में संगठित नेटवर्क की आशंका बढ़ गई है. प्रदर्शन की फंडिंग को लेकर भी जांच जारी है.
उन्होंने कहा, यह पता लगाने के लिए वित्तीय पहलुओं की जांच की जा रही है कि क्या इस जुटान के पीछे कोई संगठित समर्थन था. अफवाह फैलाने और मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस की मौजूदगी में आगजनी और हिंसा भड़काने की कोशिशें की गईं. एहतियात के तौर पर नोएडा की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि स्थिति और न बिगड़े. जांच में यह भी सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप और अकाउंट्स को सुनियोजित तरीके से बनाया गया था, जिनके जरिए जमीन पर गतिविधियों को समन्वित किया गया. इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कथित तौर पर भड़काऊ संदेश फैलाने और प्रदर्शनकारियों को अव्यवस्थित गतिविधियों, जैसे आगजनी, के लिए निर्देशित करने में किया गया.
इस बीच, राज्य सरकार ने भी स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया है. एक विशेष टीम को मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं समझने के लिए भेजा गया. अधिकारियों ने बताया कि श्रमिक नेताओं और कंपनी की उच्चस्तरीय समिति के बीच बैठक भी कराई गई. पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस पूरे मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान के लिए जांच जारी है.
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