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सीएम हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का निधन, पैतृक गांव चांडिल के धातकीडीह में शोक की लहर

रुपी सोरेन अपने परिवार और पुत्रवधू कल्पना सोरेन के साथ (फाइल फोटो) ( Etv Bharat )

सरायकेला: झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लंबे जनसंघर्षों की सबसे मजबूत रीढ़ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूज्य माता रूपी सोरेन का निधन हो गया.

रूपी सोरेन के निधन की खबर पहुंचते ही सरायकेला-खरसावां जिला के चांडिल स्थित उनके पैतृक गांव धातकीडीह सहित पूरे राज्य में गहरा शोक छा गया है. धातकीडीह न केवल रूपी सोरेन का मायका है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ननिहाल भी है, जहां उनके मामा चारुचंद किस्कू और गुरुचरण किस्कू सहित पूरे परिवार में सन्नाटा पसरा है.