सीएम हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन का निधन, पैतृक गांव चांडिल के धातकीडीह में शोक की लहर
सीएम हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन के निधन से उनके पैतृक गांव चांडिल के धातकीडीह में शोक की लहर है.
Published : October 7, 2026 at 11:21 PM IST
सरायकेला: झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के लंबे जनसंघर्षों की सबसे मजबूत रीढ़ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूज्य माता रूपी सोरेन का निधन हो गया.
रूपी सोरेन के निधन की खबर पहुंचते ही सरायकेला-खरसावां जिला के चांडिल स्थित उनके पैतृक गांव धातकीडीह सहित पूरे राज्य में गहरा शोक छा गया है. धातकीडीह न केवल रूपी सोरेन का मायका है, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ननिहाल भी है, जहां उनके मामा चारुचंद किस्कू और गुरुचरण किस्कू सहित पूरे परिवार में सन्नाटा पसरा है.
1 जनवरी 1962 को शहीद सोबरन सोरेन के पुत्र शिबू सोरेन के साथ परिणय सूत्र में बंधने के बाद से ही रूपी सोरेन का जीवन त्याग और तपस्या की मिसाल बन गया. जब 'गुरुजी' शोषितों के हक और अलग राज्य के आंदोलन के लिए जंगलों, गांवों और जेलों के बीच संघर्षरत थे, तब रूपी सोरेन ने विषम परिस्थितियों में अकेले घर-परिवार संभाला. उन्होंने अपने बच्चों—स्व. दुर्गा सोरेन, अंजली, हेमंत और बसंत—को मजबूत संस्कार और उत्कृष्ट शिक्षा देकर नेतृत्व योग्य बनाया.
निजी जीवन में 2009 में बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन के असामयिक निधन और 2025 में जीवनसाथी शिबू सोरेन के बिछोह जैसे वज्रपातों को भी उन्होंने अडिग रहकर झेला. वर्ष 2026 में जब दिशोम गुरु को मरणोपरांत 'पद्म भूषण' से नवाजा गया, तब राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण कर उन्होंने पूरे झारखंड का मस्तक गर्व से ऊंचा किया था. त्योहारों और पारिवारिक अनुष्ठानों पर चांडिल धातकीडीह की मिट्टी से सदैव गहरा जुड़ाव रखने वाली रूपी सोरेन का महाप्रयाण झारखंड के एक सादगीपूर्ण, संघर्षशील और प्रेरक युग का अवसान है.
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