राजस्थान SIR : पंचायत-निकाय चुनाव में देरी तय, कांग्रेस-भाजपा में 'जंग'

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट की गहन जांच की जाएगी. यहां 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी. इसका उद्देश्य मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाना है. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. राजस्थान में फिलहाल 5 करोड़ 48 लाख 85 हजार से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं. इनके लिए 65,014 पोलिंग बूथ और 1,19,940 पोलिंग पार्टी एजेंट तैनात हैं.

कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि SIR का बहाना बनाकर सरकार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है और जानबूझकर चुनावों को टाल रही है. वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. पार्टी का कहना है कि SIR का स्थानीय निकाय चुनावों से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए मतदाता सूचियां अलग-अलग होती हैं. भाजपा का आरोप है कि चुनावों में देरी की असली वजह पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा वार्डों के गठन में की गई अनियमितताएं और तुष्टिकरण की राजनीति है, जिन्हें सुधारने का काम वर्तमान सरकार कर रही है.

जयपुर: चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से ही राज्य में पंचायत एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है. यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी. इस बीच स्थानीय निकाय चुनाव फिलहाल फरवरी 2026 तक के लिए टाल दिए गए हैं. इसी को लेकर राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. एसआईआर से निकाय चुनावों में देरी तय मानी जा रही है.

पंचायत-निकाय चुनाव पर लगा ब्रेक: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की प्रक्रिया फरवरी-2026 तक अटक गई है. राज्य निर्वाचन विभाग 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा. इस मतदाता सूची से ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और निकाय चुनाव करवाएगा. प्रदेश में पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद पंचायत और निकाय चुनाव टाले जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. हाईकोर्ट ने भी उन्हें समय पर करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन पहले OBC आयोग की रिपोर्ट और अब SIR के चलते पंचायत-निकाय चुनाव पर ब्रेक लग गया है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह का कहना है कि स्वाभाविक तौर पर अब पंचायत-निकाय चुनाव एसआइआर के आधार पर मतदाता सूची जारी होने के बाद ही हो पाएंगे. सिंह ने कहा कि हालांकि इस बीच अध्ययन किया जा रहा है कि क्या तत्कालीन मतदाता सूची से चुनाव करवाए जाते हैं तो किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट: एक्सपर्ट के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व आयुक्त मधुकर गुप्ता कहते हैं कि प्रदेश में अब SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो पंचायत-निकाय चुनाव के लिए आयोग को अब तक की अंतिम मतदाता सूची का इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि, ये फैसला राज्य निर्वाचन आयोग का है कि वह अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का इंतजार करें या फिर अब तक अपडेटेड मतदाता सूची से ही चुनाव कराए. गुप्ता कहते हैं कि तत्कालीन मतदाता सूची से चुनाव होता है तो मामला कानूनी प्रक्रिया में अटक सकता है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को SIR प्रक्रिया पूरी होने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा.

वोट चोरी कर चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती है भाजपा : इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा की मंशा पंचायत और निकाय चुनावों को टालकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की है. चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि जहां चुनाव नहीं होने हैं, केवल वहीं SIR कराई जाए, लेकिन राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार ने आयोग को लिखकर SIR कराने की मंजूरी मांगी है. इससे साफ है कि भाजपा वोट चोरी कर चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती है.

डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा वन स्टेट वन इलेक्शन का नारा देकर सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है. इस नाम की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है. यह महज एक बहाना है, ताकि भाजपा स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने नियंत्रण में रख सके. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पंचायतों और निकायों को अधिकारियों के हवाले कर दिया है. अब उन निकायों को बजट का एक रुपया भी नहीं मिलेगा. ओबीसी आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक नहीं दी गई. जब तक रिपोर्ट नहीं आती, चुनाव टलते रहेंगे. जुलाई-अगस्त से पहले चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा.

कांग्रेस के लोग अनभिज्ञ, इसलिए उठा रहे सवाल: उधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के लोग अनभिज्ञता के कारण ऐसे सवाल उठा रहे हैं. लोकसभा-विधानसभा और निकाय एवं पंचायत चुनावों की अलग-अलग मतदाता सूचियां होती है. यह समझने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि देरी कांग्रेस के अव्यवस्थित रूप से वार्डों का गठन करने के कारण हुई. कांग्रेस ने अपने चहेतों के हितों को साधने के लिए कहीं एक विधानसभा का जिला बना दिया, तो कहीं 13 विधानसभा का एक जिला.

कहीं 700 मतदाताओं का वार्ड बना दिया, तो कहीं 7 हजार मतदाताओं का वार्ड बना दिया. यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति थी. भजनलाल सरकार ने इसमें सुधार करते हुए उनके बिगड़े हुए ढांचे को सुधारते हुए समान जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन करने का काम किया है. इस नई व्यवस्था के चलते उनको दर्द हो रहा है. उनको डर लग रहा है कि अब हम तो आएंगे ही नहीं. निकाय वार्डों में कांग्रेस सरकार द्वारा की गई अनियमितताओं और तुष्टिकरण की राजनीति ने ही देरी और अव्यवस्था पैदा की. भाजपा सरकार ने अब उस व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया है.