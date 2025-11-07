ETV Bharat / state

दस हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर से पुलिस की मुठभेड़, दोनों पैरों में गोली लगने से घायल

पुलिस थाना खोह ( Etv Bharat Bharatpur )

भरतपुर/डीग: जिले के खोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश व हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर जाहिद उर्फ बुल्टी के साथ मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जाहिद के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हथियार और जानलेवा हमले के 30 प्रकरण दर्ज हैं. डीग पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल परसराम को सूचना मिली थी कि कुख्यात वाहन चोर व इनामी बदमाश जाहिद उर्फ बुल्टी (निवासी गढ़ी मेवात) किसी बड़ी वारदात की फिराक में है और अवैध हथियार के साथ जटेरी के आसपास घूम रहा है. सूचना पर डीएसटी प्रभारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौनी बाबा रोड, जटेरी की ओर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी करने पहुंचे. पढ़ें: भरतपुर: सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा, मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार थोड़ी देर बाद आरोपी बाइक पर वहां पहुंचा. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर मौनी बाबा की तरफ भागने लगा. पीछा करने पर उसने पुलिस पार्टी पर कट्टा तानकर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने मिट्टी के ढेर और वाहन की ओट लेकर अपनी जान बचाई और आरोपी को चेतावनी दी, लेकिन उसने लगातार पांच राउंड फायर कर दिए.