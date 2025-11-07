दस हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर से पुलिस की मुठभेड़, दोनों पैरों में गोली लगने से घायल
पुलिस ने दस हजार के इनामी बदमाश जाहिद से मुठभेड़ की, जिसके दोनों पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गया.
Published : November 7, 2025 at 8:34 PM IST
भरतपुर/डीग: जिले के खोह थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश व हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर जाहिद उर्फ बुल्टी के साथ मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जाहिद के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हथियार और जानलेवा हमले के 30 प्रकरण दर्ज हैं.
डीग पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल परसराम को सूचना मिली थी कि कुख्यात वाहन चोर व इनामी बदमाश जाहिद उर्फ बुल्टी (निवासी गढ़ी मेवात) किसी बड़ी वारदात की फिराक में है और अवैध हथियार के साथ जटेरी के आसपास घूम रहा है. सूचना पर डीएसटी प्रभारी वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौनी बाबा रोड, जटेरी की ओर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी करने पहुंचे.
थोड़ी देर बाद आरोपी बाइक पर वहां पहुंचा. पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर मौनी बाबा की तरफ भागने लगा. पीछा करने पर उसने पुलिस पार्टी पर कट्टा तानकर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने मिट्टी के ढेर और वाहन की ओट लेकर अपनी जान बचाई और आरोपी को चेतावनी दी, लेकिन उसने लगातार पांच राउंड फायर कर दिए.
जवाबी कार्रवाई में घायल: आत्मरक्षा में कांस्टेबल परसराम ने अपनी राइफल से तीन राउंड हवाई फायर किए, लेकिन बदमाश नहीं रुका. इसके बाद डीएसटी प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकारी पिस्टल से पांच फायर किए. इनमें से दो गोलियां जाहिद उर्फ बुल्टी के दोनों पैरों में घुटनों के नीचे लगीं. इसके बावजूद आरोपी हथियार को लोड-अनलोड करने की कोशिश करता रहा. तभी पुलिस कर्मियों कांस्टेबल कुंवर सिंह, लोकेश कुमार, कपिल और रामवीर सिंह ने दौड़कर उसे दबोच लिया.
अवैध हथियार और बाइक बरामद: मौके से पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी डीग भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है.सूचना पर थानाधिकारी महेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे. पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई. मौके पर एएसआई जयसिंह मय चौकी जाप्ता को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया.
कई बार पुलिस पर कर चुका फायरिंग: आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. एसपी ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी कुख्यात अपराधी है, जो पहले भी कई बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है. फिलहाल उसके नेटवर्क और हथियार सप्लाई चैन की जांच की जा रही है.