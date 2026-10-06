अलीगढ़ के गांधी पार्क में अब दिखेगी आभासी दुनिया, 10 करोड़ से बने इमर्सिव रूम में मिलेगा अलग अनुभव
दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर अलीगढ़ में यह अपनी तरह की नई पहल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:50 PM IST
अलीगढ़ : गांधी पार्क अब सिर्फ हरियाली और मनोरंजन का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यहां शहरवासियों को आधुनिक तकनीक के जरिए आभासी दुनिया का अनुभव भी मिलेगा. गांधी पार्क परिसर में 10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक इमर्सिव रूम (इल्यूजन थिएटर) का मंगलवार शाम महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने उद्घाटन किया. नगर निगम के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर अलीगढ़ में यह अपनी तरह की नई पहल है.
पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित इस परियोजना में पांच करोड़ रुपये नगर निगम और पांच करोड़ रुपये चयनित निजी भागीदार की अंश पूंजी है. परियोजना के संचालन से टिकट के जरिए होने वाली शुद्ध आय में नगर निगम को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. इससे निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है.
इमर्सिव रूम करीब 60 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा है. इसमें फर्श से छत तक प्रोजेक्शन और एलईडी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. 9600 ल्यूमेन क्षमता के चार और 8000 ल्यूमेन के छह डीएलपी लेजर प्रोजेक्टर लगाए गए हैं. इसके अलावा 2डी-3डी मैपिंग, एनिमेशन सिस्टम, एज ब्लेंडिंग मैपिंग सॉफ्टवेयर, सराउंड साउंड, सब-वूफर और हाई परफॉर्मेंस सर्वर की व्यवस्था की गई है.
खास बात यह है कि दर्शकों को सिर्फ स्क्रीन पर दृश्य देखने का अनुभव नहीं होगा, बल्कि हवा, गर्मी, कोहरा और वाइब्रेशन जैसे फिजिकल इफेक्ट्स भी वातावरण को जीवंत बनाएंगे. तकनीक के जरिए ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जिससे दर्शक खुद को प्रदर्शित किए जा रहे दृश्य का हिस्सा महसूस कर सकेंगे.
नगर निगम के अनुसार, इमर्सिव थिएटर में महात्मा गांधी समेत महापुरुषों की जीवनगाथा, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय संस्कृति, विज्ञान, अंतरिक्ष यात्रा, प्रकृति और शहर की विरासत से जुड़े शो प्रदर्शित किए जा सकेंगे. बच्चों के लिए शैक्षणिक और मनोरंजक कार्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे. 3डी और 4डी प्रभाव के जरिए बच्चों और परिवारों को नया अनुभव देने की योजना है.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य गांधी पार्क को आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करना है. इससे शहर के सौंदर्यीकरण के साथ नगर निगम की आय में भी वृद्धि होगी. महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि यह पहल विकास के साथ अलीगढ़ की विरासत को नई तकनीक से जोड़ने का प्रयास है.
उन्होंने कहा कि गांधी पार्क को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. नगर निगम के मुताबिक, गांधी पार्क को आगामी दो से तीन दिनों में रियायती शुल्क के साथ आम नागरिकों के लिए दोबारा खोले जाने की तैयारी है. उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक, पार्षद और नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे.
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