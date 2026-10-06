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अलीगढ़ के गांधी पार्क में अब दिखेगी आभासी दुनिया, 10 करोड़ से बने इमर्सिव रूम में मिलेगा अलग अनुभव

इमर्सिव रूम का मंगलवार को किया गया शुभारंभ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : गांधी पार्क अब सिर्फ हरियाली और मनोरंजन का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यहां शहरवासियों को आधुनिक तकनीक के जरिए आभासी दुनिया का अनुभव भी मिलेगा. गांधी पार्क परिसर में 10 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक इमर्सिव रूम (इल्यूजन थिएटर) का मंगलवार शाम महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने उद्घाटन किया. नगर निगम के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर अलीगढ़ में यह अपनी तरह की नई पहल है.

पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित इस परियोजना में पांच करोड़ रुपये नगर निगम और पांच करोड़ रुपये चयनित निजी भागीदार की अंश पूंजी है. परियोजना के संचालन से टिकट के जरिए होने वाली शुद्ध आय में नगर निगम को 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. इससे निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है. इमर्सिव रूम करीब 60 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा है. इसमें फर्श से छत तक प्रोजेक्शन और एलईडी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. 9600 ल्यूमेन क्षमता के चार और 8000 ल्यूमेन के छह डीएलपी लेजर प्रोजेक्टर लगाए गए हैं. इसके अलावा 2डी-3डी मैपिंग, एनिमेशन सिस्टम, एज ब्लेंडिंग मैपिंग सॉफ्टवेयर, सराउंड साउंड, सब-वूफर और हाई परफॉर्मेंस सर्वर की व्यवस्था की गई है. खास बात यह है कि दर्शकों को सिर्फ स्क्रीन पर दृश्य देखने का अनुभव नहीं होगा, बल्कि हवा, गर्मी, कोहरा और वाइब्रेशन जैसे फिजिकल इफेक्ट्स भी वातावरण को जीवंत बनाएंगे. तकनीक के जरिए ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जिससे दर्शक खुद को प्रदर्शित किए जा रहे दृश्य का हिस्सा महसूस कर सकेंगे.