बूंदी कोर्ट परिसर में दो पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लात-घूंसे और लाठियां
बूंदी जिला न्यायालय परिसर में दो पक्षों के बीच पारिवारिक विवाद पर हिंसक झड़प हुई. लाठी-डंडे चले, अफरातफरी मची, लोग फरार हो गए.
Published : February 2, 2026 at 9:21 PM IST
बूंदी: सोमवार को बूंदी न्यायालय परिसर में उस समय अफरातफरी मच गई, जब दो पक्षों के लोग आपसी विवाद को लेकर आमने-सामने आ गए. शुरुआत में हल्की बहस के रूप में शुरू हुआ मामला कुछ ही समय में हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों ने गाली-गलौज के साथ एक-दूसरे पर लाठी, डंडे और लात-घूसें चलाने शुरू कर दिए, जिससे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. पारिवारिक विवाद से जुड़ा यह मामला सोमवार को न्यायालय में सुनवाई के लिए उपस्थित किया गया था.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो पक्ष पहले से ही तनावपूर्ण माहौल के साथ कोर्ट पहुंचे थे. थोड़ी ही देर में मामूली कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से लोग आपस में भिड़ गए. झगड़े के दौरान वहां उपस्थित अन्य नागरिक भी भयभीत हो गए और लोग इधर-उधर भागने लगे. न्यायालय परिसर में अचानक हुए इस हिंसक घटनाक्रम ने कर्मचारियों और वकीलों के बीच भी हड़कंप मचा दिया. न्यायालय के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के लोग पहले ही हिंसक हो चुके थे.
बूंदी बार एसोसिएशन के प्रवक्ता औराक नय्यर ने बताया कि झड़प के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर हमला किया, जिसमें लात-घूंसे और लाठियां शामिल थीं। इससे परिसर का माहौल पूरी तरह भयावह हो गया। आसपास के लोग और न्यायालय स्टाफ सुरक्षित दूरी बनाने के लिए भागते रहे. न्यायालय के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी.
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक झगड़ा करने वाले लोग परिसर से फरार हो चुके थे. मामले में कोतवाली थाने के सहायक उपनिरीक्षक हेमराज बैरवा का कहना था कि जब अदालत परिसर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, ना ही किसी पक्ष ने थाने पर कोई रिपोर्ट दी है. अगर किसी भी पक्ष से रिपोर्ट मिलती है तो कार्रवाई करेंगे.
