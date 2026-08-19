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नूंह में एक गांव के तीन नाम, हर विभाग में अलग पहचान, दफ्तर का चक्कर लगाकर लोग परेशान

नूंह में एक गांव के तीन नाम ( ETV Bharat )

नूंहः जिले के एक गांव, लेकिन सरकारी रिकार्ड में तीन अलग-अलग नाम. करीब 24 वर्षों से चली आ रही इस विसंगति के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि "गांव का वास्तविक नाम इलाहाबाद है, लेकिन अलग-अलग सरकारी विभागों के रिकार्ड में इसकी पहचान अलग-अलग दर्ज है. शिक्षा विभाग में गांव का नाम अल्लाहबास, राजस्व विभाग में इलाहाबाद और पंचायत विभाग में लाहाबास दर्ज है. स्थानीय स्तर पर भी गांव को अधिकतर लोग लाहाबास के नाम से पुकारते हैं. दस्तावेज सत्यापन कराने में होती है परेशानीः पूर्व जिला पार्षद यूनुस अल्वी, साकिर हुसैन और सुनीता ने बताया कि "गांव के नाम में एकरूपता नहीं होने से सबसे अधिक परेशानी युवाओं को होती है. सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने, दस्तावेज सत्यापन कराने या जिले से बाहर इंटरव्यू देने के दौरान उन्हें अपने पते को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ता है. एक ही गांव के अलग-अलग नाम होने से कई बार दस्तावेजों का मिलान कराने में भी दिक्कत आती है. दफ्तर का चक्कर लगाकर लोग पहचान (ETV Bharat)