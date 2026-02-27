आखिर क्या बात हुई कि रो पड़े पचपदरा विधायक चौधरी ? देखिए...
आदमी चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो...बेटी की विदाई साधारण पिता बना देती है. इसी पंक्ति में छुपा है वीडियो का राज...
Published : February 27, 2026 at 12:55 PM IST
बालोतरा: जिले के पचपदरा विधायक अरुण चौधरी की बेटियों की विदाई के भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक चौधरी अपनी दो बेटियों की शादी के बाद विदाई के समय भावुक और आंसू बहाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो को खूब शेयर किया.
पचपदरा विधायक अरुण चौधरी ने खुद इस भावुक पल पर लिखा- एक पिता के लिए बेटी केवल जिम्मेदारी नहीं होती, वह उसके अस्तित्व का सबसे कोमल एवं पवित्र हिस्सा होती है. वह उसका अभिमान, स्नेह और आत्मा का अंश होती है. अंगुली पकड़कर चलना सिखाना, गिरने पर सीने से लगाना, उसकी छोटी-सी मुस्कान में थकान भूल जाना, ये सब पल याद करके मन अत्यंत भावुक हो रहा है.
विधायक चौधरी ने कहा कि 20 फरवरी को शादी की विदाई के समय जब बेटियां चारुल और चहल की डोली उठी तो आंखें नम थीं. शब्द गले में अटक गए थे. ऐसा लगा जैसे हृदय का एक टुकड़ा धीरे से नई दुनिया की ओर बढ़ रहा हो. उस क्षण ने भीतर तक भिगो दिया, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा दुआएं थीं.
मन में अपार गर्व और संतोष था कि बिटिया अपने जीवन की नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रही थी. वहीं, एक यूजर ने लिखा- आदमी चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो...बेटी की विदाई उसे साधारण पिता बना देती है. कई लोगों ने अपनी भावनाएं जताते हुए लिखा कि यह पल हर पिता के लिए एक जैसा होता है, चाहे वह आम आदमी हो या विधायक.
