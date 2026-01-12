अलवर में खुलेआम अवैध खनन: अरावली पहाड़ियां हो रही छलनी, ट्रैक्टरों में पत्थर भरकर ले जा रहे माफिया
अलवर के राजगढ़ क्षेत्र के मूनपुर गांव में पहाड़ियों से पत्थर निकालकर ट्रैक्टरों से परिवहन हो रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है.
Published : January 12, 2026 at 7:24 PM IST
अलवर: राज्य सरकार के अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान के बावजूद अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं की मनमानी जारी है. सोमवार को मूनपुर गांव के बालाजी मंदिर के समीप पहाड़ियों से खुलेआम पत्थर और बजरी निकालकर ट्रैक्टरों में लोड करने का वीडियो सामने आया है. इससे अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां छलनी हो रही हैं, जबकि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं.
वीडियो से खुली खनन माफियाओं की धांधली: राजगढ़ थाना क्षेत्र के मूनपुर गांव में सुबह होते ही अवैध खनन शुरू हो जाता है. वीडियो में ट्रैक्टरों में पत्थर भरकर परिवहन करते दिख रहे हैं. पिछले दिनों भी डीएसपी कार्यालय के सामने से अवैध सामग्री ले जाते 5 ट्रैक्टरों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने केवल एक ट्रैक्टर जब्त कर कार्रवाई पूरी की थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार वीडियो सामने आने के बावजूद राजगढ़ पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं.
डीकॉय ऑपरेशन की तैयारी: अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के मूनपुर गांव के पास से अवैध खनन का एक वीडियो प्राप्त हुआ है. उन्होंने राजगढ़ सीओ और थाना प्रभारी से जानकारी ली है. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर वीडियो की सत्यता जांच रही है, यदि सूचना सही पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कांबले ने कहा कि यदि क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है तो डीकॉय ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर खनन विभाग की सहायता भी ली जाएगी. राजगढ़ पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएं.
ट्रांजिट रूट के कारण चुनौती: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ट्रांजिट रूट के चलते कई बार चुनौतियां आती हैं. गत दिनों बसवा से अवैध सामग्री लेकर ट्रैक्टर राजगढ़ पहुंच गया था. पुलिस ने जानकारी जुटाने के लिए प्लान बनाया है. अलवर पुलिस अवैध खनन के खिलाफ अभियान के तहत सख्त कार्रवाई करेगी.
अरावली संरक्षण की चुनौती: राजस्थान सरकार ने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए 20 जिलों में संयुक्त अभियान चलाया है. अलवर सहित कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन राजगढ़ जैसे क्षेत्रों में वीडियो से साफ है कि माफिया सक्रिय हैं. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि प्रभावी कार्रवाई से अरावली की पहाड़ियों को बचाया जाए. वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच जारी हौ और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा.
