ETV Bharat / state

लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में बिजली कर्मियों को धमकी, बकाएदारों के कनेक्शन काटने पर मर्डर थ्रेट

लक्सर: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. अभी बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में बिजली चोरी रोकने और बकाएदारों के कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने लगा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद बिजली कर्मचारियों में डर का माहौल है.

बकाएदारों के कनेक्शन काटने के दौरान जान से मारने की धमकी: लक्सर में बिजली चोरी, बिल वसूली और बकाएदारों के कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं. गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियों के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. अब हालात ऐसे बन गए हैं कि विभागीय कर्मचारियों सुरक्षा ही सवालों के घेरे में आ गई है.

खडंजा कुतुबपुर गांव में लगा था कैंप: ताजा मामला लक्सर क्षेत्र के खड़ंजा कुतुबपुर गांव का है. यहां बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए लगाए गए कैंप में विद्युत विभाग की टीम एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काट रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की और खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली.

यहां भी बहादुरपुर जैसा हाल कर देंगे, वायरल वीडियो से हड़कंप: इस सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग विभागीय कर्मियों को धमकाते हुए कहते सुने जा रहे हैं कि 'यहां भी बहादुरपुर जैसा हाल कर देंगे'. इस बयान ने बिजली कर्मियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है.

बहादुरपुर में क्या हुआ था? गौरतलब है कि हरिद्वार जिले में पथरी क्षेत्र के बहादुरपुर जट गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस टीम के साथ कुछ ग्रामीणों ने अभद्रता की थी. कुछ ग्रामीणों ने टीम पर हमला भी किया था. ये घटना बुधवार 18 फरवरी की सुबह हुई थी. छापेमारी की कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था. टीम के साथ पुलिस और पीएसी के जवान भी शामिल थे, जिन्होंने हालात को काबू किया था. बिजली कर्मियों पर हमले के बाद गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था.