लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में बिजली कर्मियों को धमकी, बकाएदारों के कनेक्शन काटने पर मर्डर थ्रेट

बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक लाख रुपए से अधिक के बकाएदारों के कनेक्शन काटे, भड़के बकाएदारों ने दी जान से मारने की धमकी

बकाएदारों के कनेक्शन काटने पर बिजली कर्मियों को धमकी (Photo courtesy: Electricity workers)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 26, 2026 at 1:55 PM IST

लक्सर: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और धमकी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं. अभी बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में बिजली चोरी रोकने और बकाएदारों के कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने लगा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद बिजली कर्मचारियों में डर का माहौल है.

बकाएदारों के कनेक्शन काटने के दौरान जान से मारने की धमकी: लक्सर में बिजली चोरी, बिल वसूली और बकाएदारों के कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं. गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियों के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. अब हालात ऐसे बन गए हैं कि विभागीय कर्मचारियों सुरक्षा ही सवालों के घेरे में आ गई है.

खडंजा कुतुबपुर गांव में लगा था कैंप: ताजा मामला लक्सर क्षेत्र के खड़ंजा कुतुबपुर गांव का है. यहां बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए लगाए गए कैंप में विद्युत विभाग की टीम एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काट रही थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की और खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली.

यहां भी बहादुरपुर जैसा हाल कर देंगे, वायरल वीडियो से हड़कंप: इस सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग विभागीय कर्मियों को धमकाते हुए कहते सुने जा रहे हैं कि 'यहां भी बहादुरपुर जैसा हाल कर देंगे'. इस बयान ने बिजली कर्मियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है.

बहादुरपुर में क्या हुआ था? गौरतलब है कि हरिद्वार जिले में पथरी क्षेत्र के बहादुरपुर जट गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस टीम के साथ कुछ ग्रामीणों ने अभद्रता की थी. कुछ ग्रामीणों ने टीम पर हमला भी किया था. ये घटना बुधवार 18 फरवरी की सुबह हुई थी. छापेमारी की कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था. टीम के साथ पुलिस और पीएसी के जवान भी शामिल थे, जिन्होंने हालात को काबू किया था. बिजली कर्मियों पर हमले के बाद गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था.

बिजली कर्मियों को लगातार मिल रही हैं धमकियां: यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले पथरी थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट की घटना सामने आ चुकी है. वहीं बसेड़ी गांव में भी विभागीय कर्मचारियों से हाथापाई का मामला दर्ज हुआ था. लगातार हो रही इन घटनाओं से स्पष्ट है कि वैधानिक सरकारी कार्यों में लगे कर्मचारियों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है.

विद्युत कर्मियों ने पुलिस को सौंपी तहरीर: खड़ंजा कुतुबपुर की घटना को लेकर लक्सर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया कि-

पूरे मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई है. वायरल वीडियो को साक्ष्य के रूप में लेते हुए आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
-देवेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग-

प्रशासन की ओर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या बिजली कर्मियों को अपने कर्तव्य निभाने के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी, या ऐसे वायरल वीडियो चेतावनी बनकर ही रह जाएंगे? यह मामला सिर्फ धमकी या अभद्रता का नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है. वहीं बिजली कनेक्शन काटने के दौरान बिजली कर्मियों से हुई कहासुनी और धमकी के आरोप पर बिजली विभाग द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है.

पुलिस कर रही है जांच: वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली एसएसआई नितिन चौहान द्वारा बताया गया है कि-

धमकी देने का वीडियो संज्ञान में आया है. उसकी जांच की जा रही है. इस बारे में तहरीर प्राप्त हुई है. जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-नितिन चौहान, एसएसआई, लक्सर कोतवाली-

