कॉर्बेट में रामगंगा में तैरता दिखा हाथियों का झुंड, बच्चों को कुशलता से पार कराई 25 फीट गहरी नदी

वन्य जीव प्रेमी और नेचर गाइड ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, इसमें हाथियों की यूनिटी दिखाई दे रही है

December 19, 2025

रामनगर: नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी जिलों तक विस्तार लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क से रोजाना एक से बढ़कर एक वीडियो आते रहते हैं. वन्य जीवों की क्रीड़ा स्थली कॉर्बेट पार्क से फिर एक रोचक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर रोमांच पैदा किया हुआ है. वीडियो में हाथियों का झुंड लबालब भरी रामगंगा नदी को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रामगंगा पार करते दिखा हाथियों का झुंड: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन से हाथियों के एक शानदार वीडियो सामने आया है. ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. यह वीडियो रामनगर के पास बहने वाली रामगंगा नदी का है. हाथियों का एक बड़ा झुंड रामगंगा के तेज बहाव में नदी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है. जहां से हाथी नदी पार कर रहे हैं वहां गहराई भी बहुत ज्यादा है. वन्यजीव प्रेमी और नेचर गाइड संजय छिम्वाल ने कॉर्बेट पार्क के इस रोमांचित करने वाले दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है.

रामगंगा को पार करता हाथियों का झुंड (Video courtesy of Sanjay Chimwal)

ढिकाला जोन में हाथियों ने पार की 25 फीट गहरी रामगंगा: नेचर गाइड संजय छिम्वाल वन्य जीवों की गतिविधियों और वन्य जीव के वीडियो और फोटो शूट करते रहते हैं. जब दो दिन पहले वो ढिकाला जोन में थे तो उन्होंने हाथियों के झुंड को रामगंगा पार करते देखा. दिलचस्प बात ये थी कि ये हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था. संजय ने तुरंत कैमरा ऑन किया और हाथियों के रामगंगा नदी को पार करने के रोमांचक दृश्य को यादगार के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया. इस वन्य जीवन के वीडियो में हाथी इंसानों को सीख देते भी दिखाई दे रहे हैं. कुछ बड़े हाथी झुंड में आगे रहकर नदी पार कर रहे हैं. बाकी बड़े हाथी दाएं-बाएं और पीछे हैं. बच्चों को बीच में रखा गया है, जिससे वो बह न जाएं. जिस स्थान पर हाथियों का झुंड रामगंगा नदी को पार कर रहा है, वहां पर पानी की गहराई 20 से 25 फीट तक थी. हाथियों ने इस जगह से रामगंगा को कुशल तैराक की तरह पार कर लिया.

वन्यजीव प्रेमी ने हाथियों के नदी पार करने का वीडियो कैप्चर किया: वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने इस वीडियो के बारे में बताया कि-

लोगों में एक आम धारणा है कि अपने विशाल शरीर के कारण हाथी लेजी और कम चुस्त-दुरुस्त होते हैं. हमारे द्वारा शूट किए गए वीडियो को देखकर लोग समझ सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाथी परिस्थितियों के अनुरूप रिएक्ट करते हैं. जब जरूरत होती है तो वो पहाड़ भी चढ़ सकते हैं. जहां जरूरत होगी तो वो नदियों को भी तैरकर पार कर सकते हैं. हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो इस बात की पुष्टि करता है. हम जब दो दिन पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थित ढिकाला जोन में थे तो जंगल सफारी के दौरान हाथियों का ये रोमांचक दृश्य दिखा था. उनका लगन, अनुशासन, समर्पण और लक्ष्य तक पहुंचने की चाहत देखकर एक नया अहसास हुआ. हाथी कैसे एक परिवार की तरह एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं. कैसे अपने बच्चों को हर संभावित खतरे से बचाकर रखते हैं, ये वीडियो उसकी मिसाल है.
-संजय छिम्वाल, वन्यजीव प्रेमी-

कॉर्बेट में है समृद्ध जैव विविधता: नेचर गाइड संजय छिम्वाल ने बताया कि ढिकाला जोन में हाथियों द्वारा रामगंगा पार करने का सीन एक्शन से भरपूर था. ये धरती के सबसे विशाल प्राणियों की यूनिटी को दिखाता है. जैसा कि सभी जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान रोजाना अनेक अनुभव होते हैं, तो उन्हीं में से ये एक अनुभव था.
